«Я не чувствовала даже антиспетик». История пермячки, которая спутала ОРВИ с коронавирусом и лишилась поездки на море

В день вылета на море у пермячки появились симптомы, схожие с коронавирусной инфекцией Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мне 23 года и я давно планировала переехать в Москву. Решилась после Нового года и перебралась в столицу уже в феврале.

Сначала все было замечательно – я быстро нашла работу, сняла квартиру рядом с офисом и целых два месяца наслаждалась московской жизнью: фестивали, маркеты, футбол, театры и кино.

«Езжай домой, в Москве даже гречки нет»

А потом начался коронавирус. Жизнь в шумной Москве замерла за считанные дни – отменили все культурные мероприятия, закрылись клубы, а работодатель перевел сотрудников на удаленку.

Я сидела в своей съемной квартире в обнимку с ноутбуком и боялась выйти даже в магазин. В городе бушевала пандемия, объявили режим самоизоляции. На улицу можно было выходить только в случае острой необходимости, носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

- Возвращайся домой, в вашей Москве даже гречки нет, - звонили мне друзья и родители. – А вдруг сообщение между городами закроют? А ты смотрела «Эпидемию»? А если ты заболеешь, а тебе места в больнице не достанется?

В конце марта я спешно собрала чемодан и вернулась домой на поезде - на самолет билетов уже не было. В Перми в тот момент было еще все более-менее спокойно, число заболевших измерялось в единицах. На пермском вокзале температуру прибывающим из столицы не измеряли и вообще не спрашивали, откуда мы.

Таксист - без маски и перчаток - положил мой чемодан в багажник и сел за руль. По пути он спросил:

- А вы откуда приехали?

- Из Москвы, – ответила я и внутренне напряглась, что он откажется везти меня в своей машине.

- А-а-а, Москва! Люблю этот город, - улыбнулся водитель.

Я, сидя на заднем сиденье в перчатках и сшитой из марли маски (других не было), попыталась улыбнуться в ответ.

Добровольная самоизоляция

Я добровольно отсидела две недели дома – обязательного карантина для вернувших из других городов в Перми еще не ввели. Но я посчитала, что обязана это сделать, зная, что приехала из эпицентра пандемии.

А потом опасный вирус начал распространятся и в моем родном городе. Я продолжала сидеть дома, выходя на улицу только в магазин. Работала удаленно, а гуляла на балконе. Так прошел апрель, май. Люди постепенно начали «забивать» на изоляцию, гуляли, встречались с родственникам и друзьями.

В июне все окончательно расслабились, но я продолжала честно сидеть дома. Больше боялась за свою старенькую бабушку, с которой живу в одной квартире. Вдруг «нагуляю» вирус и заражу ее?

Заболела в день вылета на море

В июле в Перми еще действовал режим самоизоляции, но его уже мало кто соблюдал. Стояла жара, я начала ездить после работы на речку, встречалась с друзьями, пила кофе в летнике, все чаще забывая маску дома. В общем, расслабилась.

Начала строить планы на отпуск. Продолжая работать на удаленке, я решила махнуть в Сочи и работать оттуда. А потом вернуться в Москву.

На море мы решили лететь вместе с подругой. Купили билеты, забронировали отель, и я начала считать дни до отъезда. Хваля себя, что была осторожной и не подхватила опасную заразу.

Я заболела накануне вылета. И это была одна из самых глупых ситуаций в моей жизни. Сначала заболело горло, а утром, в день вылета, я не смогла встать с кровати. Начался кашель и, самое ужасное, у меня пропало обоняние, я не чувствовала даже антисептик. И это меня по-настоящему напугало.

К обеду температура поползла вверх, со слезами на глазах я разобрала чемодан и вызвала «скорую». Я была уверена, что заразилась коронавирусом – все симптомы были на лицо.

Назначили лечение от ковида

Вечером приехал молодой врач в защитном костюме. Но, судя по глазам и половине лба, очень даже симпатичный. Он сказал, что дышу я нормально, но назначил лечение от ковида и обещал прислать медиков, чтобы те взяли мазок.

Лаборанты – две девушки в защитных костюмах - приехали через два дня. К этому времени, кстати, я почти пришла в себя – температура упала, я чувствовала небольшую слабость, еще остался кашель. Я уже чуть ли не жалела, что вызвала врача – очень хотелось на море. Чувствовала себя неврастеничкой, которая спутала ОРВИ с коронавирусом и испортила себе долгожданный отпуск.

- А когда будут готовы результаты? – спросила я, наивно полагая, что дня через три.

- Семь-десять дней, - ответила одна из них.

То есть с момента, как я заболела, до получения результатов на коронавирус, пройдет почти две недели! Все это время я должна сидеть дома, лечиться от covid-19, хотя вовсе не факт, что у меня именно он.

- Езжай на море, у тебя обычное ОРВИ, там отлежишься, - со всех сторон говорили друзья.

Платный тест делают за сутки

Но нет, с неизвестным результатом теста ехать нельзя. А если через 10 дней придет положительный анализ, мне сделают повторный. Это еще 10 дней ожидания.

Сказать, что я была расстроена, ничего не сказать. Билеты на море и планы на отпуск пропали, а последние теплые деньки мне предстояло провести в заточении собственной квартиры.

Я позвонила на горячую линию по коронавирусу, объяснила ситуацию и сказала, что хочу пройти тест платно. Оператор ответила, что «это, конечно, нежелательно», но если «очень нужно на море», то никто мне запретить не может, пока диагноз не подтвержден.

Я записалась в платную клинику, сдала анализ и уже через день получила результат - отрицательно. За все удовольствие заплатила 2 500 рублей.