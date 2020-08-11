Скандал в пермской больнице: минздрав проверяет медиков, которые ампутировали 5-летней девочке палец

На руке у девочки прибинтован гипсовый лангет, чтобы пальцы не травмировались.Фото: семейный архив.

Родители пятилетней девочки одного из поселков Добрянского района написали жалобу в минздрав, страховую компанию и собираются идти в суд.

«Скорую» ждать не стали, помчались в больницу сами

- 6 августа во время прогулки моя дочь вместе с детьми 5-7 лет каталась на воротах, один мальчик раскачал их так, что дочке придавило пальцы, - рассказывает Юлия, мама пострадавшей девочки. – На левом мизинце у нее была рваная рана, а безымянный палец просто висел на сухожилии, и дочка в шоковом состоянии едва дошла до дома. Я не снимаю с себя ответственности за произошедшее, но за детьми просто невозможно уследить 24 часа в сутки, это был несчастный случай.

Женщина позвонила в «скорую», но там ей сказали, что будет быстрее, если они сами доставят ребенка в больницу. Чтобы спасти дочери палец, родители наложили повязку со льдом и помчались за 70 км в Пермь, в краевую детскую клиническую больницу, надеясь, что медики сделают операцию и пришьют оторванный пальчик.

- Когда мы зашли в приемное отделение, с момента травмы прошло 1,5 часа, - вспоминает женщина. – Там ребенка с оторванным пальцем держали 45 минут, большая часть времени ушла на заполнение бумаг вместо того, чтобы оказать ребенку экстренную помощь, пришить палец или дать обезболивающее.

«Палец не спасли, он был уже черный»

Когда хирург вышел из операционной, он объяснил: палец спасти не удалось, пришлось его ампутировать, потому что он был уже черный.

- Еще во время осмотра в приемном отделении палец был ровный, целый и нормального телесного цвета, - недоумевает мама девочки. - Как за полчаса он стал черным, непонятно. Судя по данным из медицинской литературы, отрезанный палец можно пришить в течение восьми часов, если он был в тепле, и в течение 16 часов, если он был в холоде. А сейчас наша пятилетняя девочка осталась без пальца.

Злополучные ворота. Фото: семейный архив.

Пришлось написать отказ от госпитализации

После операции в больнице с дочерью осталась лежать мама.

- На следующий день мне нужно было уехать домой, так как у меня еще есть грудной ребенок, - рассказывает женщина. – С разрешения лечащего врача я вызвала бабушку, но целый час охранник на главном входе и администратор больницы не выпускали меня и не впускали бабушку, требуя пропуск-разрешение. Я пошла искать врача, администратор - за мной, в это время она сыпала угрозами и предупреждениями, чтобы мы, не дай бог, не нарушили режим. Я заблудилась и начала спрашивать у нее, где находится лечащий врач, но она смотрела на меня, молчала, улыбалась и снимала меня на свой телефон. Потом эта же администратор еще несколько раз меня оскорбила.

7 августа утром Юлия вернулась в больницу.

- Но меня снова не пускали, тогда я вызвала бабушку с дочкой и вещами и написала заявление, что забираю ребенка домой под свою ответственность, так как в больнице дочери делали только перевязку и ставили обезболивающее, - говорит женщина.

В своей жалобе мама пострадавшей девочки попросила инициировать проверку об оказании медицинской помощи ненадлежащего качества и нарушении медицинской этики. А администратора за оскорбления и угрозы попросила привлечь к ответственности.

В больнице проводится служебная проверка

- Ребенок находился в приемном отделении в течение 45 минут с момента обращения до помещения в операционную, - прокомментировали эту историю в пресс-службе краевого минздрава. - За это время был проведен осмотр, оформлена медицинская документация, взяты согласия на проведение оперативного лечения и анестезиологического пособия, подготовлена операционная для проведения оперативного вмешательства.

Согласно приказу №203н Министерства здравоохранения РФ неотложная медицинская помощь оказывается в течение двух часов с момента обращения. У ребенка не было угрожающего жизни состояния, такого как продолжающееся кровотечение, шок и другие. Поэтому данный случай является неотложной, а не экстренной ситуацией.

По поводу ампутированного пальца в минздраве поясняют, что исходя из мировой практики, шансы на приживление ногтевой фаланги даже у взрослого пациента при наличии микрохирургического оборудования и опыте микрохирургической техники крайне малы. А в детском возрасте приживление фаланги крайне маловероятно. Тактику и объем оперативного вмешательства дежурный врач-травматолог согласовал с главным детским ортопедом-травматологом Пермского края, доктора медицинским наук, профессором Н.М. Белокрыловым.

А вот по поводу поведения администратора главный врач ГБУЗ ПК «КДКБ» назначил служебную проверку: запрошены объяснительные с администратора и членов дежурной бригады, просматриваются видеозаписей с камер наблюдения.

- Скорее всего, мы будем подавать в суд, только хотим, чтобы страховая компания провела независимое расследование, - говорит Юлия. – Есть очень много людей, которым пришили палец, и он нормально прирос. Почему нашей девочке не пришили пальчик, не понимаю: мы его везли в холоде, он был целый, не раздроблен, телесного цвета. Думаю, что хирург просто не захотел возиться с пальцем, отрезать проще, чем потом ждать: приживется или нет. Но ведь могли хотя бы попытаться.