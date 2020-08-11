«Самая большая помощь - маленькая»: В Перми школьники и учителя отказались от букетов на 1 сентября ради больных детей

Дети дарят один букет от всего класса, а сэкономленные деньги пожертвуют на чудеса для тяжелобольных ребят. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим»

1 сентября в Пермском крае начнется новый учебный год. По традиции дети идут в школу с букетами цветов, чтобы поздравить любимых учителей с Днем знаний.

Эта прекрасная традиция может стать еще прекраснее, если ее немного изменить. В Прикамье стартовала благотворительная акция «Цветы жизни». Ее суть проста и благородна: школьники, родители и учителя отказываются от большого количества цветов. Дети дарят один букет от всего класса, а сэкономленные деньги пожертвуют на чудеса для тяжелобольных ребят.

- Самая большая помощь - маленькая, - считают организаторы акции из команды благотворительного фонда «Дедморозим». - Главное, чтобы силы и желание участвовать в акции нашел в себе каждый, тогда удастся решить крупные проблемы тяжелобольных детей. Пандемия коронавируса показала, как важно поддерживать друг друга, даже если нельзя быть рядом. Если 1 сентября учителя получат по одному букету, а остальные поздравления станут «Цветами жизни», то школьники помогут сотне детей из Пермского края, живущих на изоляции многие годы из-за тяжелых болезней.

Акция «Цветы жизни» проходила в Пермском крае уже дважды. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим»

Годовой запас оборудования и расходных материалов для Службы качества жизни «Дедморозим», которая ежедневно сопровождает этих ребят, обходится в 5 миллионов рублей. Вклад каждого участника акции станет частью этой большой помощи.

- Для учеников нашей школы начинать учебный год с чудес для подопечных фонда «Дедморозим» - уже традиция, - говорит директор школы «Дуплекс» Галина Григоренко. - На уроках доброты, совмещенных с классными часами в начале года, ребята проникаются историями детей, которым они помогали весь учебный год благодаря участию в акции «Цветы жизни». А мы, взрослые, осознаем, как важно помогать ближнему в это непростое время. И учить этому наших детей.

Вклад каждого участника акции станет частью этой большой помощи. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим»

Как рассказали в «Дедморозим», акция «Цветы жизни» проходила в Пермском крае уже дважды. За это время на помощь детям передано более 7,5 миллионов рублей.

- В конце учебного года координаторы «Дедморозим» присылают участникам акции «Цветы жизни» отчет о потраченных средствах - так деньги, сэкономленные на покупке лишних букетов, помогают спасти жизнь, купить дорогостоящее лекарство, провести операцию, поддержать детей-сирот от одиночества в больницах, - рассказывает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

ВАЖНО

Как принять участие в акции?

Участие в акции – добровольное. Регистрация уже открыта по ссылке: https://z.dedmorozim.ru/flowers.

Как отмечают организаторы, предварительные заявки позволят подготовить для желающих школьников сувениры на память о чудесном деле.

Задать вопросы об акции можно по почте info@dedmorozim.ru и по телефону горячей линии «Дедморозим» (342)270-08-70.