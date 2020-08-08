«Проблемы начались после плановой прививки». Трехлетняя девочка из Пермского края борется с неизвестной болезнью

Чтобы понять причину отставания в развитии, Юле необходим генетический анализ. Фото: Светлана Ташкинова.

До 4,5 месяцев Юля Санникова из Чайковского развивалась как обычный ребенок: держала головку, переворачивалась. Беда пришла после плановой прививки, которую девочке поставили в детской поликлинике.

- Нет точного ответа на вопрос - повлияла ли прививка или это просто стечение обстоятельств, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», чьей подопечной является эта девочка. – После прививки у Юли поднялась высокая температура, ее госпитализировали в больницу, оттуда она вышла уже совсем не той активной маленькой девочкой.

В больнице у малышки практически отказало легкое, она не могла дышать. Врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ и колоть антибиотики.

Но и после выписки домой девочка продолжала оставаться очень слабой и неактивной. А ее развитие остановилось, словно маленькие часики, механизм которых дал сбой. Юлечка не делала попыток садиться, вставать у опоры, ползать и ходить.

Врач-невролог назначала малышке массажи и ЛФК, но безрезультатно. Кроме того, Юля стала часто плакать. Бывает, расплачется до такой степени, что может покрыться красными пятнами.

Когда Юле исполнился год, родители показали ее неврологу из Ижевска, который приехал в Чайковский, чтобы провести консультации. Осмотрев малышку, врач заключил - у девочки ДЦП и аффективно-респираторные приступы (приступы задержки дыхания).

Пермский же невролог предположил, что у девочки может быть болезнь обмена веществ. Юля прошла обследования практически у всех специалистов Перми: анализы у нее хорошие, но непонятно откуда взялись ее болезни - генетика это или неврология?

Юля взрослеет, и отклонений в развитии становятся все больше. Чтобы понять причину отставания, генетик посоветовал сдать генетический анализ (полногеномное секвенирование) стоимостью 100 000 рублей.

- Вдруг у дочери есть ген, который можно поправить и лечение Юлечке нужно совсем другое, - делится мыслями мама.

Помочь Юле с анализом и, возможно, изменить ее жизнь к лучшему, можно здесь. Девочка очень хочет ходить и развиваться как все дети.