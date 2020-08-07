«Иногда без крепкого слова не обойтись». Единственная в Прикамье женщина-начальник ГИБДД рассказала о перестрелках, погонях и нарушителях

В органах Вера Белобородова служит с 2004 года. Фото: Николай АНФАЛОВ

На днях 42-летняя красавица-майор полиции Вера Белобородова возглавила отдел ГИБДД Березников. Она единственная в Пермском крае женщина-руководитель подобного уровня. О том, как ловит нарушителей, водит автомобиль и рулит мужским коллективом, она рассказала в интервью «КП».

Нарушать - совесть не позволяет

В ГИБДД Вера Витальевна с 2004 года, пришла сюда осознанно. Семь лет отработала на дороге инспектором ДПС. Не скрывает, что водители, увидев красавицу с жезлом на посту, вели себя по-разному.

- В ресторан, конечно, не приглашали, но глазки строили, комплименты делали и пытались познакомиться, - улыбается Вера Белобородова. – А вот нарушители скандалили: «Вам, женщинам, дома надо сидеть – детей воспитывать, а вы на посту стоите». Но я, не обращая внимания на это, делала свою работу. А как иначе? Ведь у меня погоны!

Естественно, новый начальник городского ГИБДД сама прекрасно водит машину. За рулем более 20 лет.

- Сразу после назначения я ушла в отпуск, и мы с семьей уехали в Крым, - делится она. – Машину от Перми до моря вела сама. Всегда езжу очень аккуратно, соблюдая правила, мне совесть не позволяет по-другому. Когда в дороге меня останавливают для проверки, я предъявляю документы и продолжаю путь. Да и вообще я считаю, что женщина за рулем всегда более аккуратна, чем мужчины. Она - мать, у нее в природе заложено быть более бережливой: женщина знает, что ее ждут дома, поэтому более внимательна за рулем и по статистике реже попадает в тяжелые ДТП.

В подчинении 114 сотрудников

Вера Белобородова замужем, у них с супругом - участковым полиции в отставке - двое детей: дочь 23 лет и сын 12-ти.

- Конечно, муж гордится, а все конфликты, что жена старше по должности и званию, переживаемы, - улыбается начальник ГИБДД отдела МВД России по Березниковскому городскому округу Вера Белобородова.

Со своими подчиненными Вера Витальевна много лет отработала бок о бок. Сейчас у нее в подчинении 87 аттестованных сотрудников и 17 неаттестованных. Большинство, естественно, мужчины.

- Для меня важно знать, чем живет и дышит каждый сотрудник, есть ли у него семья, жена, дети... Смогу ли я поднять его по тревоге? А вдруг ему в это время ребенка некуда деть?

Однако новый начальник ГИБДД не только бережно относится к коллегам, но и требовательно: может и дисциплинарное взыскание вкатить за неисполнение требований.

Иногда хочется привезти судью прямо на трассу

За годы, отработанные в полиции, Вере Белобородовой приходилось не только составлять протоколы, но и по нарушителям стрелять.

- Бывало, что нашему экипажу приходилось задерживать транспортные средства, - вспоминает майор полиции. - Напарник - за рулем, а мне приходилось огнестрельное оружие применять. Не скрою, часто в такой работе приходится действовать, как мужик в юбке. Эмоции стараюсь выключать, но порой без нецензурных слов просто не обойтись. Вот недавно в поселке Орел пьяный водитель не остановился по требованию, за ним началась погоня. Он мчался по городу со скоростью 200 километров в час. Оружие применять нельзя, вокруг люди, машины. Когда его остановили, единственное, что он сказал: «Я не подумал!». Мне в таких случаях всегда судью хочется прямо на трассу привезти и наказание сразу вынести. Чтобы такой водитель посидел подольше в изоляции и подумал, какую опасность он создал для окружающих.

Естественно, на новой должности Вере Витальевне очень хочется сделать так, чтобы нарушителей на дорогах стало меньше.

- Когда я езжу по России, всегда подмечаю опыт коллег из других регионов, самое полезное пытаюсь реализовать у себя,- говорит она. – А район мы обслуживаем очень большой – 1300 километров, и мне очень хочется сделать так, чтобы все жители нашего города, выходя или выезжая на дорогу, оставались живыми и здоровыми.