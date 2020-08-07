На Прикамье надвигается дождливая и прохладная погода с градом и шквалами

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Прикамье.

- Уже в эти выходные начнется понижение температуры, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В ночь на субботу по Пермскому краю ожидаются сильные ливни, крупный град, порывы северного ветра усилятся до 25 метров в секунду.

В субботу, 8 августа, существенных осадков не ожидается, лишь на юго-востоке края пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем в Перми будет от 17 до 22 градусов.

В воскресенье по всему краю пройдут дожди, в Перми днем будет около 16 градусов, на востоке края – до 12 градусов.

- В выходные дни температура будет на 2 градуса ниже климатической нормы, - предупредили пермские метеорологи. - По предварительному прогнозу, начало следующей недели ожидается дождливым и прохладным.