«Человек-невидимка», гамадрил в бухгалтерии и артист из «Каштанки»

Аплодируют в цирке не только зрители, но и тигры. Фото: Пермский цирк.

8 августа Пермский цирк отметит 50-летие. В 1970 году открылось круглое здание на Уральской, но посещать цирковые представления пермяки начали почти 140 лет назад.

1. Первое цирковое представление в Перми состоялось в 1884 году. В шатре шапито выступала труппа итальянца Максимилиано Труцци, проводившая гастрольный тур по России. Пермская публика пришла в восторг от выступлений наездников, акробатов, жонглеров, мимов и клоунов.

Спустя 12 лет в Перми прошли гастроли клоуна-дрессировщика Владимира Дурова - того, что был выведен Чеховым в «Каштанке». В конце XIX века для цирка было построено деревянное здание под тряпичной крышей на улице Екатерининской - там, где сейчас находится музыкальное училище.

Афиша выступления Владимира Дурова в 1896 году. Фото из архива Пермского цирка.

2. В 1905 году цирк переехал в здание на Дровяной площади - угол улиц Садовой (ныне - Революции) и Кунгурской (Комсомольский проспект). Но в 1923 году оно сгорело. Для цирка построили временный деревянный шатер на Сенной площади, где сейчас находится главный корпус технического университета.

Цирк на Сенной площади. Фото 1924 года из архива Пермского цирка.

А спустя четыре года по инициативе директора Мотовилихинских заводов Петра Премудрого был построен деревянный зимний цирк на 1500 мест в Рабочем поселке Мотовилихи. Здание в народе так и называли – «цирк Премудрого». Но - что за невезуха! - в январскую ночь 1943 года сильный пожар опять уничтожил здание цирка. Вскоре на этом месте установили брезентовый цирк-шапито, где продолжались представления.

И вплоть до 1970 года, цирковые коллективы выступали в Перми в шапито, которые устанавливались то на улице Карла Маркса, то на площади Дружбы.

Цирк имени Премудрого. Фото из архива Пермского цирка.

3. Новый стационарный цирк было решено построить на улице Уральской, где раньше находился первый в Перми аэродром. Но когда копали котлован, попали на старые горные выработки Егошихинского завода. Чтобы здание не ушло под землю, как позже это произошло с домом по улице Крупской, 37, в шахту под будущим циркомпришлось залитьогромное количество бетона. На строительство потратили колоссальные по тем временам деньги - 1 миллион 300 тысяч рублей.

Идет строительство нового цирка. Фото из архива Пермского цирка.

4. Строился Пермский цирк по типовому проекту, его близнецов можно увидеть в десятке российских городах. Но от своих собратьев он отличается роскошным зимним садом, расположенным в фойе. Идея его создания принадлежит первому директору цирка Юрию Александровскому. А «главной садовницей» стала контролер Валентина Добросельская. Она с первого днястала выращивать этот сад, приносила растения из дома. Женщина даже никогда не уходила в отпуск, чтобы не оставлять сад без присмотра. Валентина вырастила даже лимонное дерево и очень сокрушалась, что воробьи, свободно летавшие по цирку, склевывали с него лимоны, не давая им вырасти. А когда один плод все же вызрел, в цирке устроили торжественное чаепитие с лимоном.

Сейчас пермяки приносят из дома пальмы и другие большие растения в подарок цирку.

5. В 1985 году в Перми прошли гастроли «Цирка на воде». Но, как назло, в день первого представления во всем городе отключили горячую воду. В холодной воде артисты выступать не могли. И тогда режиссер Игорь Тернавский, исполнявший в то время обязанности директора, договорился с ближайшими банями, откуда пожарными машинами доставили в цирк нагретую воду. Программу запустили вовремя.

6. Многое оборудование для цирковых трюков делали на пермских предприятиях. Например, на телефонном заводе - для номера «Человек-невидимка» Отара Ратиани.В этом аттракционе на глазах у публики иллюзионист снимал с себя одежду и как будто растворялся в воздухе. Снимал шапку и маску - исчезала голова. Снимал брюки - пропадали ноги. Надевал брюки и снимал пиджак - исчезало тело. А затем невидимый иллюзионист звонил по телефону, и трубка сама поднималась, а потом укладывалась на рычаг. Номер для 70-х годов был очень новаторским.

7. Созданный в 1977 году цирковой спектакль «Бумбараш» завоевал I премию на Всесоюзном конкурсе. Главную роль в нем исполнял Евгений Майхровский - знаменитый клоун Май, а в массовке играли актеры студенческого театра «Арлекин», в котором также шел спектакль «Бумбараш». И однажды перед самым представлением Май сломал ребро. Отменять номер не стали - роль Бумбараша исполнил актер «Арлекина» Лев Катаев, ставший потом режиссером этого театра.

Клоун Май. Фото из архива Пермского цирка.

8. Когда в Перми гастролировал со своим аттракционом дрессировщик Вальтер Запашный, у одной из его тигриц родились два детеныша. Но мать отказалась кормить малышей. И тогда из милицейского питомника в цирк доставили ротвейлера. Собака выкормила тигрят, и впоследствии они работали в номере у Запашного.

9. В фильме «Укротительница тигров» есть эпизод, когда выбравшийся из клетки полосатый хищник свободно гуляет по коридорам цирка и заходит в кабинет директора. Почти такая же ситуация произошла в Пермском цирке. Тигр также вышел из клетки и поднялся с первого этажа, где располагаются животные, до верхнего, директорского этажа.

- Правда, он свернул от директорского кабинета налево, подошел к окну, уперся лапами на подоконник и любовался видом, пока его не забрал дрессировщик, - вспоминает Галина Никифорова, в то время секретарь директора. - А как-то в субботу наша бухгалтер вышла на работу, ей надо было срочно сделать какой-то отчет. Сидит она за столом, пишет, а тут в кабинет прибежал тоже сбежавший из клетки гамадрил - это такая крупная обезьяна - и сел с другой стороны за стол, наблюдал, как она работает.

10. На гастролях вПермском цирке побывали все советские клоуны, за исключением Олега Попова. Как-то не сложился у «солнечного клоуна» пермский маршрут. Зато фигурки, изображающие Олега Попова, представлены в цирковом музее.Так же, как и еще несколько сотен разнообразных фигурок клоунов. Их собрал пермяк Александр Поздняков, летчик в отставке. До 2014 года он был президентом федерации армрестлинга Пермского края, объездил со своими воспитанниками много стран иотовсюду привозил клоунов. Несколько лет назад он передал всю свою огромную коллекцию в дар цирку. Всего же в цирковом музее более 15 тысяч экспонатов: книги, афиши, программки, реквизит артистов, фотографии, цирковые костюмы.

Коллекция клоунов. Фото из архива Пермского цирка.

11. В течение десяти лет в Перми проводился Всероссийский фестиваль детских и любительских цирков «Волшебный ключ», носящий имя Мстислава Запашного. В прошлом году в честь 100-летия Российского цирка он был возобновлен. В нем приняли участие 28 цирковых коллективов со всей России. В этом году фестиваль будет посвящен 50-летию Пермского цирка.

На арене пермского цирка выступают самые известные труппы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12. Праздничное представление, посвященное 50-летию цирка, из-за коронавируса перенесен на неопределенное время. Но некоторые секреты будущего юбилейного представления «Комсомолка» узнала.

- В шоу примет участие старейший воздушный гимнаст мира Владимир Фалин, - рассказал член рабочей группы по подготовке к юбилею Леонид Новоселицкий. -Он начинал машинистом сцены в Пермском цирке, а потом создал свой номер «Икар». Ему сейчас 79 лет, а он все еще выполняет сложнейшие трюки в воздухе. Его выступление в Перми может войти в книгу рекордов Гиннесса.