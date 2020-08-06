В Пермском крае отменили самоизоляцию: «В бассейны пока нельзя, а в круиз по Каме – пожалуйста»

- Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе оперативный штаб отменил режим самоизоляции в Пермском крае. Что это означает? Пожалуй, главное в этом решении - то, что теперь все пермяки моложе 65 лет (для тех, кто старше, режим сохраняется) могут смело гулять по городу, без риска нарваться на штраф за нарушение режима. Конечно, штрафовать за пребывание на улице без веских оснований в Прикамье уже давно перестали, но теперь это принято на официальном уровне.

Также оперштаб снял еще ряд ограничений.

Что начнет работать

С 5 августа открыли гостиницы. В салонах красоты разрешено оказывать косметические услуги - пилинг, мезотерапию и так далее. Пермяки могут отправиться на теплоходе в круиз длительностью более суток, например, до Чайковского. Но вот прокатиться на речном трамвайчике пока нельзя.

Разрешено работать риэлторам, юристам, оценщикам недвижимости, а также ломбардам и микрофинансовым организациям.

Но по-прежнему запрещено проводить культурно-массовые мероприятия. Не работают бассейны, бани и сауны. Закрыты фудкорты, рестораны, кинотеатры.

При этом в Прикамье сохраняется масочный режим. К примеру, в торговых центрах посетителя без маски могут попросить покинуть магазин.

Прогулки по набережной разрешены, но с 8 августа администрация Перми вводит там ограничительные меры. Запрещено выступать уличным музыкантам и артистам, если в их коллективе более пяти человек. Власти могут также ввести ограничения по количеству гуляющих. А в случаях «массового скопления людей» и вообще закрыть доступ к набережной.

Детские сады откроют

С 1 сентября начнут работать детские сады, школы, колледжи, техникумы, вузы. И даже учреждения дополнительного образования, которые раньше собирались открыть только 10 сентября. Но при этом будут предприниматься жесткие меры безопасности.

- В предстоящем учебном году во всех школах и детсадах обязательно будет утренний фильтр с измерением температуры, - рассказала министр образования Раиса Кассина. - Дети будут учиться в закрепленном за классом кабинете, кроме уроков химии, труда, музыки и физкультуры. По возможности составим специальный график с минимизацией рисков для учеников, чтобы максимально сократить контакты ребят из параллельных классов и групп.

Стационары примут пациентов

С 4 августа стационары начали принимать детей на плановую госпитализацию. А с 10 августа открывается плановая госпитализация и для взрослых пациентов.

- С 6 августа мы приступили к сокращению коечного фонда, зарезервированного под коронавирусную инфекцию, - рассказала в эфире Радио «КП» - Пермь» (96,6 FM) министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - В течение августа мы постепенно вернемся к «мирной жизни». Под коронавирус будет оставлено полторы тысячи коек, все остальные начнут функционировать в обычном режиме. Сейчас в крае ежедневно фиксируется от 60 до 75 вновь заболевших, но многие из них не нуждаются в госпитализации. В минувшие дни из 3500 зарезервированных под COVID-19 коек около двух тысяч оставались свободными.

В первую очередь вернут в «докоронавирусное» состояние койки в городской больнице №6, краевой больнице имени Вагнера, краевом госпитале ветеранов, краевой детской клинической больнице, краевой психиатрической больнице и городской больнице №4 в Кизеле.

С 13 августа к ним присоединятся краевая больница имени Тверье, Пермская центральная районная больница, Краевой кардиодиспансер, Октябрьская центральная районная больница и Лысьвенская городская больница.

И после 20 августа на обычный режим вернутся стационары в оставшихся трех больницах краевой столицы, а также городская больница Соликамска и Осинская центральная районная больница.

Ждет ли нас вторая волна?

Не придется ли осенью вновь вводить отмененные ограничения, если наступит вторая волна коронавируса?

- Осенью нас может ждать повышение заболеваемости в целом, - объяснила Оксана Мелехова. - Во-первых, начнутся сезонные ОРВИ и грипп, отчего вырастет количество пневмоний. Во-вторых, во всех странах продолжает циркулировать коронавирусная инфекция. Но это не вторая волна, а именно продолжение заболеваемости.

Основной способ избежать заражения - вакцинация.

Как рассказала министр здравоохранения, сейчас идут переговоры с поставщиком вакцины против коронавируса, ее поставки в край ожидаются в октябре.

- Вакцина уже прошла испытания, - подчеркнула Оксана Мелехова. - Она будет бесплатной для людей из групп риска, для имеющих хронические заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, болезни легких, и тех, кто работает непосредственно с людьми, то есть трудится в сферах образования, здравоохранения, социальной сфере и на общественном транспорте.

Ставить вакцину от коронавируса надо дважды, с интервалом в три недели между прививками. При этом в течение двух недель до и после вакцинации не рекомендуется ставить другие виды прививок. Поэтому Минздрав рекомендует пермякам вначале, в сентябре, привиться от гриппа, а в октябре пройти вакцинацию от коронавируса.