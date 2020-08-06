«Они смогут летать по всему миру». Экс-директор «Пермских моторов» прокомментировал перспективы для двигателей ПД-14

Скоро такие двигатели отправятся в полет. Фото: ОДК "Авиадвигатель".

В Кремле состоялось важное для жителей Прикамья событие: на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «ОАК» Юрий Слюсарь сообщил, что уже в этом году должен подняться в небо перспективный среднемагистральный авиалайнер МС-21-300 с пермскими авиадвигателями ПД-14.

На одной из пресс-конференций Владимир Путин заявлял, что ПД-14 – это настоящий прорыв в отечественном авиастроении.

Что это значит с технической точки зрения? А с точки зрения загрузки работой пермских предприятий?

На эти вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) ответил экс-директор «Пермских моторов» Виктор Кобелев.

- Это действительно большое событие, - прокомментировал он предстоящие реальные летные испытания ПД-14. - Этот двигатель уже получил международные сертификаты. Это значит, что вскоре самолеты МС-21 и другие перспективные машины, которые будут оснащаться такими двигателями, смогут летать по всему миру. И это действительно прорыв. Я надеюсь, что в дальнейшем линейка двигателей ПД будет расширяться. На базе этого двигателя проектируется оборудование для газоперекачивающих станций мощностью свыше 30 мегаватт. Комплектование таких турбина для «Газпрома» это тоже большое событие.

- Самолет МС-21 это ответ чему? – был задан вопрос экс-директору.

- А свое время почему-то считалось, что мы должны летать на «Боингах» и «Аэробусах», - ответил Виктор Кобелев. - Было такое мнение у нас в верхах. Но на Пермском моторном заводе в 1990 годы выделили средства для разработки двигателя ПС-12, который затем преобразовался в ПД-14. Это было предвидение конструктора Александра Иноземцева, который считал, что такой авиамотор будет перспективным и интересным для российской гражданской авиации. И делали двигатель за счет денег завода. А потом государство включилось, были выделены внушительные средства «Авиадвигателю» и Пермскому моторному заводу. Это абсолютно пермская разработка. В двигателе предусмотрена малоэмиссионная камера сгорания. За счет этого выбросы у авиамотора меньше, чем у аналогичных. То есть и с точки зрения экономичности и экологичности это тоже прорыв. ВЫ любом случае, это загрузка пермских предприятий работой на долгие годы.