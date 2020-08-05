Коронавирус в Перми последние новости на 6 августа: в Прикамье отменили режим самоизоляции

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В Пермском крае, по данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки было выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6227. Ежесуточный прирост больных составил 1,1 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,04 (на 4 августа – 1,03). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

- Из 68 новых инфицированных – 25 мужчин, 41 женщина, 2 ребёнка (2 мальчика), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.

Инфографика: Яндекс.

За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19. Также 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 172 летальных исхода от COVID-19. Еще 102 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о снятии режима самоизоляции для жителей Прикамья. Это решение распространяется на всех прикамцев кроме людей из групп риска - старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.