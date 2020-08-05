«Здесь почти наверняка найдем голландские трубки». В Перми археологи начали раскапывать «первогород» возле Камы

- Фото: Андрей МАТЛИН

На улице Островского, 1, возле самой набережной Камы, вскоре должен вырасти шестиэтажный жилой дом. Но прежде, чем строители начнут рыть под него котлован, площадку отдали «на откуп» археологам из Камской археологической экспедиции классического университета.

Они огородили место и начали раскопки.

Землю копают студенты ПГНИУ и волонтеры. Фото: Андрей МАТЛИН

- В 18 веке тут также были жилые дома, - говорит сотрудник экспедиции Мария Мингалева. - Причем жили в них люди состоятельные. Ниже шла улица Торговая, где держали лавки купцы, выше - Дворянская, само название говорит, кто там изначально селился. Место было с прекрасным видом на Каму и Петропавловский собор - первое каменное здание Перми. И до пристани было совсем недалеко.

Прошлогоднее лето принесло археологам удачные находки. Раскопки они вели там, где пермская элита активно селилась в 19 веке, на улице Ленина, 16. До революции там стоял особняк купца Трутнева, а теперь строят поликлинику. Из земли во время раскопок извлекли тогда сундук с тремя прекрасно сохранившимися сервизами. Судя по датам на газетах, в которые были обернуты столовые предметы, дорогую посуду схоронили от греха в канун революционных событий 1917 года.

В этом месте с 18 века селилась пермская элита. Фото: Андрей МАТЛИН

- Такие находки редкость, они желанны, но ценность не только в них, - утверждают археологи. - Самые разные предметы или даже их фрагменты рассказывают нам, как жили пермяки, какие имели особенности и пристрастия.

Находки тут же осторожно отмывают от грязи. Фото: Андрей МАТЛИН

Чтобы показать жителям современной Перми, что археологи трудятся не зря, они организовали на месте нового раскопа выставку прошлогодних находок, разложив их на длинном столе. И проводят для желающих бесплатные экскурсии, правда, только по записи. Ближайшая состоится 8 августа, в субботу.

Археологи обычно находят в Перми много аптечных пузырьков - пермяки любили лечиться. Фото: Андрей МАТЛИН

- Гости города и сейчас удивляются тому, как много в Перми аптек, - говорит Мария Минаглева. - В культурном слое 19 века мы, как правило, находим множество аптекарских бутылочек и пузырьков самой разной формы. Действительно, первая земская аптека появилась у нас очень давно, в 1812 году. Судя по всему, пермяки в позапрошлом веке очень любили лечиться. Прошлым летом мы находили осколки глиняных кувшинов из-под сельтерской. Стоила такая бутылка больше 2 рублей при зарплате чиновников в 5 рублей. Очевидно, казанские купцы учли пристрастие пермяков к заграничной минеральной воде и начали поставлять в Пермь искусственную минералку, которую стали делать в Казани. Разливали ее в емкости попроще.

Такой кувшинчик "заморской" минералки стоил больше 2 рублей. Фото: Андрей МАТЛИН

Археологи говорят, что любопытно было бы сравнить, имели ли такое же пристрастие к лечению пермяки и в 18 веке.

"Самопальную" минералку подешевле везли из Казани. Фото: Андрей МАТЛИН

Над какими-то привычками пермяков время было не властно. Модницы любили наводить красоту. На «полевой» выставке археологов представлены сразу три баночки-помадницы с полусферическим дном, чтобы удобнее было брать помаду. Были и вредные пристрастия: пермяки, увы, издавна не чурались табака.

Туречкая трубочка 19 века, а в 18 веке в моде были голландские. Фото: Андрей МАТЛИН

- В 19 веке, после войны с Турцией, в моду вошли турецкие курительные трубочки, - говорит Мария Мингалева. – При раскопках на Ленина, 16 мы нашли несколько целых глиняных трубок. Ну, а здесь с большой долей вероятности найдем трубки голландские – мода на курение табака к нам в петровские времена из Голландии пришла.

Вот такие помадные банки были в ходу у пермских модниц. Фото: Андрей МАТЛИН

Жилые кварталы «первогорода», которые сейчас раскапывают, пережили в свое время два страшных пожара, который уничтожил деревянные постройки на каменном фундаменте. Для жителей того времени – настоящая драма. Для археологов нашего времени – удача. Предметы, которые не смог уничтожить огонь, наверняка будут найдены и пополнят коллекцию Камской археологической экспедиции.

В этом месте с 18 века селилась пермская элита. Фото: Андрей МАТЛИН

На раскопках работают сейчас студенты ПГНИУ и волонтеры. Они снимают землю тонкими слоями лопата за лопатой, просеивая и рассматривая ее.

Такими изразцами украшали печки. Фото: Андрей МАТЛИН

- Пока еще попадаются только осколки керамики, мы ведь еще только начали копать, - говорят они. – Сначала будет идти слой 19 века, тоже очень интересный, и только глубже – 18-го.