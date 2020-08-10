Застройщик «СтройПанельКомплект» стал дипломантом XXIV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии по итогам работы за 2019 год

Конкурс проводится под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Фото: «СтройПанельКомплект»

Застройщик вошел в перечень лучших строительных организаций России с объемом работ до 1,5 млрд.рублей и получил диплом второй степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».

Конкурс проводится под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства.

Также в преддверии профессионального праздника – Дня строителя, ведомственными наградами были отмечены более 20 сотрудников застройщика «СтройПанельКомплект».

Застройщик «СтройПанельКомплект» производит около 50 000 куб.м железобетонных изделий и вводит в эксплуатацию до 70 000 кв.м. жилья ежегодно.Фото: «СтройПанельКомплект»

Среди пула наград специалистами компании получены Благодарственные письма Министерства строительства Пермского края. Ими награждены Андрей Некрасов (монтажник), Виктор Жуков (бетонщик), Алексей Суменков (электросварщик), Александр Сташков (электросварщик). Отметим, что все эти специалисты являются бригадирами.

Благодарственным письмом Губернатора Пермского края отмечены начальник Формовочного цеха № 3 Елена Шмидт и заместитель начальника строительного участка Петр Ташкинов.

Благодарственным письмом Главы города награждены Ирина Плотникова, (директор финансово-экономической службы), Станислав Маховер (начальник службы заказчика), Александра Тен (начальник лаборатории).

Почетной грамотой Министерства промышленности Пермского края поощрены начальник цеха стеновых панелей Ильнур Куштанов и заместитель начальника ремонтно-механического цеха Эдуард Ганяев.

Ведомственными наградами были отмечены более 20 сотрудников застройщика «СтройПанельКомплект». Фото: «СтройПанельКомплект»

Также ряду сотрудников вручены грамоты «Национального объединения застройщиков жилья» и «Пермской гильдии добросовестных предприятий», в состав которых входит АО «СтройПанельКомплект».

- Каждый из наших строителей достоин своих наград. Эти сотрудники – пример настоящей любви к выбранной профессии, ответственности, опыта и целеустремленности в решении поставленных задач. Они являются мудрыми руководителями, которые ведут за собой вверенные подразделения и отлично выполняют все рабочие процессы, – отмечают в пресс-службе компании.

Застройщик «СтройПанельКомплект» производит около 50 000 куб.м железобетонных изделий и вводит в эксплуатацию до 70 000 кв.м. жилья ежегодно. Реализация таких серьезных объемов возможна благодаря труду каждого специалиста!