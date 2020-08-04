Коронавирус в Перми последние новости на 5 августа 2020: «свободным» от коронавируса остался только один район

За сутки заболел 71 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным управления Роспотребнадзора по Пермском краю, в регионе на утро 5 августа зарегистрировано 6159 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.За последние сутки в Прикамье выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 61 человек проходит лечение в больницах, 10 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 71 вновь инфицированного – 37 мужчин, 32 женщины и 2 мальчика. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Новые заболевшие проживают в 12 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (52), по 4 заболевших – в Пермском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Верещагинском городском округе и Губахе. Кроме того, в Соликамском, Нытвенском, Краснокамском, Осинском, Добрянском ГО, Кунгурском муниципальном районе и городском округе Кунгур зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.

На данный момент «свободным» от коронавируса во всем Пермском крае остается только Косинский район.

Инфографика: краевой оперштаб

Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни составляет 1,03. Для перехода на второй уровень снятия ограничений этот показатель не должен превышать 0,8.

За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 3 человека умерли от COVID-19, один пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на утро 5 августа в Пермском крае зафиксировано 169 летальных исходов от коронавируса. Еще 100 случаев смерти инфицированных произошли от сопутствующих заболеваний.