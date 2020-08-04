«Три месяца без соцсетей». Мультистобалльник из Пермского края раскрыл секрет блестящей подготовки к ЕГЭ

- Ты чего не спишь, сынок? – заглянула в два ночи в комнату своего 17-летнего сына-выпускника мама.

- Чехова перечитываю, перед экзаменом все вспомнить нужно!

«Вошел в историю района»

17-летний выпускник Евгений Киселев из единственной в поселке школы в Теплой Горе в этом году впервые за всю историю сдал два ЕГЭ на 100 баллов. Он выбрал литературу и русский язык. Базовую математику, которую планировал писать одиннадцатиклассник, в этом году отменили из-за коронавируса.

«Это далеко не везение, а только твое трудолюбие, Евгений», «Женя, ты вошел в историю района!», - восхищаются его результатами учителя.

Первым предметом, который сдавал Евгений, была литература. Волновался очень! Экзамен длился 3 часа 55 минут, Евгений уложился в 3.50. Русский прошел чуть спокойней, свою работу выпускник сдал за пять минут до окончания, успев все хорошо перепроверить.

- Чтобы узнать результаты ЕГЭ, я каждые полчаса заходил на сайт и вот, наконец, увидел свои «100 баллов!», - улыбается молодой человек. – А когда через несколько дней увидел еще «100», то был просто счастлив, как и мои мама с папой!

Замечательными результатами сына гордятся родители и два брата. Старший заканчивает учебу в УрФУ Екатеринбурга, а младший еще учится в школе.

Отличником был с первого класса

На одни пятерки Евгений учился с первого класса, а в десятом понял, что в школе много времени уходит далеко не на освоение нового материала.

- Обычно в десятый класс ребята идут осознанно и таких, кто просто проводит там время, в выпускных классах нет, но я видел, что тем не менее, не все мои одноклассники были сконцентрированы на учебе, поэтому учителям приходилось тратить время на обобщение, повторение и организацию урока, - объясняет Евгений. - Поэтому в 11 классе я решил перейти на семейное образование, чтобы учиться самостоятельно. Родители меня в этом поддержали.

Свое время мультистобалльник распределял так, чтобы была возможность заниматься спортом. Фото: личный архив.

За это время он успел прочитать массу книг, самостоятельно прорешивал учебные пособия, проходил курсы, разбирал ошибки… По всем возникающим вопросам его консультировали учителя.

- Главное – уметь ставить цели и идти к ним, - объясняет мультистобалльник. - У меня на столе лежат четыре ежедневника, в них я записываю свое расписание на неделю, месяц, год и выполняю его, не отвлекаясь ни на что лишнее. Важно, что время я уделяю не только учебе, но и физическому развитию: зимой ходил на лыжах, катался на коньках. В марте мне удалось съездить в «Артек», это была моя вторая поездка. А осенью я выиграл грант от Росмолодежи на 300 тысяч рублей и вместе с жителями Горнозаводска высадил в нашем городе рябиновую аллею. Весной подготовил сольный концерт и выступил с ним.

Этой весной Евгений съездил в Артек. Фото: личный архив.

На прогулках слушал вебинары

Несмотря на прекрасные результаты в учебе, «ботаником» и «зубрилой» Евгений никогда не был.

- Чтобы понимать, чем мне будет интересно заниматься в жизни, я всегда посещал массу кружков: музыкальную школу, плавание, хореографию, рисование, бассейн, театральную студию, - объясняет выпускник. – В седьмом классе кружков у меня было 12! С 8.00 до 14.00 был в школе, а потом до самого вечера – на занятиях. Уроки делал во время перерывов между репетициями или ранним утром.

За три месяца до начала экзаменов одиннадцатиклассник с головой ушел в подготовку: отказался от соцсетей, а за неделю вообще не выходил из комнаты, повторяя материал.

- Я даже когда гулял, надевал наушники и слушал вебинары, а уезжая с родителями на дачу, брал книги и читал, - улыбается молодой человек. - Русский язык и литературу я серьезно полюбил еще в пятом классе и всегда знал, что моя будущая профессия будет творческой. Сидеть в офисе с 9 до 5 - это не про меня. Поэтому буду подавать документы в несколько творческих вузов на режиссуру, журналистику, телеведущего. Считаю, что в полной мере смогу раскрыться в столице.

- Немаловажную роль в сегодняшнем успехе выпускника сыграли педагоги третьей городской школы, - отметили в администрации Горнозаводского городского округа. - Основу знаний заложила Маргарита Юрьевна Лыскова, учитель начальных классов. Учителя русского языка и литературы: Ирина Георгиевна Красильникова, Елена Евгеньевна Маленьких, Светлана Владимировна Лыскова – сформировали грамотную устную и письменную речь, образное мышление. Ирина Ярославовна Мальцева, педагог дополнительного образования, помогла раскрытию творческого потенциала и актерского мастерства Жени.

«Радует, что в списке мультистобалльников не только пермяки, но и ребята из отдаленных территорий»

Министр образования и науки Раиса Кассина:

В Пермском крае в этом году 9 мультистобалльников, которые получили наивысший балл по двум предметам! Особенно приятно узнавать, что в этом списке есть выпускники не только пермских школ, но и ребята из отдаленных территорий: Барды, Александровска, Горнозаводского городского округа, Соликамска.

Более 11 тысяч выпускников сдали ЕГЭ в основной период, из них 167 ребят набрали 100 баллов за один предмет. Сейчас проходит дополнительный период сдачи экзаменов для тех, кто по уважительным причинам не смог участвовать в ЕГЭ в основной период. Около 50 человек повторно допущены к сдаче ЕГЭ. В двадцатых числах августа после рассмотрения всех апелляций о несогласии с выставленными баллами мы подведем итоги ЕГЭ-2020.

Выпускники – мультистобалльники из Прикамья:

Соликамск: Григорий Сазонов (русский язык, химия); Илья Климашевский (математика, физика).

Барда: Данил Мурсалимов (информатика, физика)

Поселок Теплая гора: Евгений Киселев (литература, русский язык)

Пермь: Михаил Пересторонин, Валерия Катаева, Артем Выгузов.

Выпускница учебно-научного центра при Новосибирском университете Софья Голубцова до 11 класса обучалась в Гимназии № 17 г. Перми. ЕГЭ сдавала в Пермском крае, приехав на период самоизоляции.

Выпускник школы №1 города Александровск (математика, физика).