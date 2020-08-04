На страже ваших глаз: почему детям надо посещать кабинеты охраны зрения?

По статистике, у 50% детей третьеклассников уже есть проблемы со зрением. Спокойствие! Глаза можно тренировать. Например, в кабинете охраны зрения в «Точке зрения».

Именно дети находятся в группе риска по прогрессированию близорукости. В детском возрасте стремительное развитие многих заболеваний глаз можно остановить.

Аппаратное лечение -это регулярные тренировки для глаз, которые вместе с правильной коррекцией зрения с помощью очков дают положительные результаты. Тренировки составляются офтальмологами по индивидуальным программам.

Такие тренировки показаны и тем, кто не носит очки, ведь все без исключения современные школьники получают колоссальные зрительные нагрузки. Использование гаджетов приводит к тому, что с каждым годом неуклонно растет число случаев приобретенной близорукости.

В салонах Оптика «Точка Зрения» работают 12 Кабинетов охраны зрения, где каждый аппарат предназначается для тренировки определенных зрительных функций: визотроник, электростимуляция, магнитосветоимпульсная терапия др.

Запишитесь на проверку зрения и консультацию к детскому врачу-офтальмологу: 8 (342) 215 16 06.