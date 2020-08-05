«Спасибо за оперативность!» В городах и селах Прикамья наводят порядок с помощью технологии «Проблема – соцсети – решение»

Краевые власти неизменно ставят задачу: на нашей малой родине – в наших селах, поселках, городах – должна быть создана комфортная среда для проживания. А местные жители, заметив тот или иной недостаток, должны иметь возможность быстро и без лишних затруднений добиться решения проблемы.

Лучше всего это можно сделать при помощи интернета. Вот и был разработан такой формат взаимоотношения местных властей и жителей населенных пунктов, который можно условно назвать «Проблема – соцсети – решение». Суть его такова: люди в социальных сетях – на страничках администраций или в местных пабликах – делятся информацией о той или иной проблеме. А муниципальные власти – оперативно реагируют. И отчитываются в соцсетях о том, что сделано.

Подобный алгоритм взаимоотношения власти и граждан предложил развивать в муниципалитетах глава Прикамья Дмитрий Махонин еще в феврале этого года.

Он призвал настроить взаимодействие людей и руководителей муниципалитетов таким образом, чтобы власть без задержек реагировала на критику жителей городов и сел. Представители администраций стали отвечать не только на те жалобы, которые поступили на официальные странички муниципалитетов, но и на посты в социальных сетях.

Это оказалось настолько удобно для людей, что они сами расширили формат взаимодействия. Они стали в соцсетях просить совета или консультаций, ту или иную информацию у представителей властных органов. И те охотно пошли им навстречу.

Оказалось, что формат «Проблема – соцсети – решение» удобен и выгоден как для местных жителей, так и для представителей власти. Где-то разрушилась детская площадка, где-то подрядчики высыпали мусор прямо на тротуар, где ходят люди? Эти недостатки после получения информации оказалось несложно устранить.

И все больше примеров того, как оперативно, без задержек, связанных с написанием «бумажных» жалоб и обращений, в городах и селах наводят порядок. Что в результате приводит к повышению качества жизни.

Поблагодарили за ремонт дороги

Иногда для решения серьезной проблемы требуется время. Жители поселка Шемейный обратились к главе региона Дмитрию Махзонину в Инстаграм с просьбой отремонтировать дорогу.

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Ситуация осложнялась тем, что по дороге, которую просили отремонтировать местные жители, ездили лесовозы, и посетители страницы в соцсети высказывали сомнение, что власти справятся с задачей. Но оказалось, что даже такую сложную проблему можно решить. И жители с благодарностью написали главе, что наконец-то ремонт начался.

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В Октябрьском привели в порядок детскую площадку

Житель поселка Октябрьский в Кочевском районе пожаловался в соцсетях: у них установили неплохую детскую площадку, на которой охотно играют дети всего поселения. Но вот хорошенько покрасить и покрыть конструкции защитным составом подрядчики почему-то не удосужились. На площадке поставили мусорный контейнер, но вот мусор из него вывозят нерегулярно. https://vk.com/wall-66773376_107629

Свой пост в местном паблике неравнодушный гражданин разместил в соцсети в полпервого ночи. А уже к полудню власти отчитались, что работники ЖКХ устранили проблему. И приложили фотодоказательство. https://vk.com/wall-66773376_107629?reply=107699

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Новый тротуар очистили от мусора

В Губахе в местном паблике прошло сообщение о том, что в городе сделали новый тротуар, уложили плитку. Но вот мусор строители за собой убрать забыли. https://vk.com/wall-61395243_374352

Вечером того же дня администрация города отчиталась: сотрудники МБУ «КБУ» убрали строительный мусор. https://vk.com/wall-61395243_374352?reply=374450

- Молодцы, оперативно! – поблагодарили горожане местную власть. https://vk.com/wall-61395243_374352?reply=374530&thread=374450

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Открытый люк – это не дело

Житель Александровска предупредил в соцсетях своих земляков об опасности на дороге - открыт люк. https://vk.com/wall-63251173_476773

Власти города увидели это сообщение и отреагировали. В результате, ответственная организация закрыла люк. https://vk.com/wall-63251173_476773?reply=476953

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Как видим, технология онлайн-взаимоотношения власти и местных жителей позволяет весьма оперативно решать самые различные проблемы

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