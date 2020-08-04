Театр мирового уровня, новый цирк и школа для музыкантов: Как изменится Пермь к 300-летнему юбилею

Через три года мы будем отмечать 300-летие Перми. Всем интересно, как изменится город к праздничной дате, и что интересного ждет жителей и гостей Перми.

Об этом в минувшую субботу шла речь на совещании главы региона с краевыми министрами и представителями администрации Перми. На нем еще раз перечислили объекты, которые построят, отремонтируют или спроектируют к юбилею.

- Проект «Пермь-300» – очень важная тема для всех жителей края, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - До юбилея остается меньше трех лет - времени не так много. Кроме того, в этом году на первый план вышли вопросы, связанные с пандемией. Сегодня, когда мы начинаем возвращаться к привычной жизни, подготовка к юбилейным мероприятиям снова в основной повестке. Надо собраться и наверстать упущенное. Все должны понимать, что 300-летие Перми - это не столько о конкретной дате, сколько о возможности привлечь максимум ресурсов для серьезного преобразования краевой столицы. Многие проекты продолжатся и после 2023 года.

Что построят?

Ключевыми проектами в сфере культуры были названы строительство новой сцены театра оперы и балета и краевой музыкальной школы, а также реконструкция здания цирка. Как отметили на совещании, все они находятся на стадии проектирования.

1.Новая сцена Пермского театра оперы и балета

- Это долгожданное и значимое событие для жителей Прикамья, - сказал Дмитрий Махонин. - Новое здание находится в стадии проектирования. Мы планируем, что в регионе появится современный театр мирового уровня. Этот статус будет подтвержден не только талантливыми артистами, но и уникальными техническими характеристикам

- Дизайн-проект будущего театра уже представило архитектурное бюро why, - сообщили в краевом правительстве. - Он предусматривает два центральных фасада: один с улицы Ленина, другой со стороны Камы. Общая площадь здания составит более 33 тысяч квадратных метров. В нем будет смотровая площадка с панорамным видом на реку.

Завершить разработку проекта новой сцены театра оперы и балета планируют весной 2021 года.

2.Краевая музыкальная школа для одаренных детей с интернатом. Ее обещают построить и открыть к 2023 году. Здесь будут получать специальное образование дети со всего региона.

- Это будет «одиннадцатилетка» с полным образованием, - сообщили в краевом правительстве. - У нас в крае есть среднее специальное и высшее образование в сфере музыки, а музыкальная школа станет недостающим звеном для талантливых детей, которые живут не только в Перми. Средства в объеме 855 миллионов рублей предусмотрели в адресной инвестиционной программе Пермского края.

3.Реконструкция здания цирка. На днях Пермский цирк отмечает полувековой юбилей: первое представление в нем артисты дали 6 августа 1970 года. Но здание устарело: надо менять купол, зал, конструкцию арены, чинить крышу.

В краевом Минкульте сообщили, что из Росцирка пришло письмо с подтверждением, что Пермский цирк будут реконструировать.

4.Пермская клиническая инфекционная больница. Лечебное учреждение на 300 коек построят к юбилею города. С местом должны определиться до 20 августа.

5.Ремонт и реконструкция других театров. Будут отремонтированы Театр юного зрителя (у него, возможно, появится малая сцена), здание планетария, Театра-Театра, три дворца культуры и три библиотеки.

6.Объекты спорта. Планируют построить арену на 10 тысяч мест в Дзержинском районе на месте стадиона «Энергия», реконструируют Дворец спорта «Орленок», стадион «Юность» и манеж «Спартак».

7.Благоустройство. Также к 300-летию Перми благоустроят Комсомольский проспект и улицу Ленина, реконструируют эспланаду, набережную Камы. Появятся новый железнодорожный вокзал, дорога на улице Строителей, телепорты в аэропорту.

КСТАТИ

Как будем праздновать?

- В 2023 году запланировано более 300 праздничных мероприятий, - рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова. - Например, в честь дня рождения города планируется провести фестиваль «300 огней над Камой». Запоминающимся событием должно стать открытие арт-объекта, посвященного 300-летию Перми. В этот год откроется самый большой ледовый городок в истории города.

Посвященные юбилею события будут проходить в течение трех лет. К примеру, в 2021 году зрителей ожидают новые постановки в театрах города по произведениям пермских писателей, а в 2022 году состоится фестиваль МакДонаха.

- В Перми пройдут гастроли в рамках проекта «Лучшие театры России», - сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - Например, есть договоренность о гастрольном обмене с губернатором Свердловской области, запланированы Дни культуры Екатеринбурга в Перми и, соответственно, Дни Перми в Екатеринбурге, где также готовятся к юбилею.