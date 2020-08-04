Четырем кандидатам в губернаторы Пермского края отказано в регистрации

4 августа избирательная комиссия Пермского края приняла решения о регистрации 4 кандидатов на должность губернатора Прикамья.

Напомним, о своем желании баллотироваться на этот пост заявляли восемь человек. Трое из них - Павел Панков, Андрей Михеев и Филипп Чернышев – вовремя не собрали все необходимые документы. А руководителю холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину, кандидату от «Справедливой России» было отказано в регистрации из-за непрохождения муниципального фильтра. Шесть подписей муниципальных депутатов, поданных в поддержку Александра Репина, совпали с подписями, отданными ранее за Дмитрия Махонина. В таких случаях учитываются те подписи, что были поставлены первыми. В итоге из 107 подписей, представленных Александром Репиным, комиссия признала действительными только 101 подпись депутатов от 31 муниципального образования вместо необходимых 102 подписей из 35 муниципалитетов.

В итоге официально зарегистрированы в качестве кандидатов на пост губернатора Пермского края четыре человека: врио губернатора Дмитрий Махонин в качестве самовыдвиженца, предприниматель Евгений Козлов от избирательного объединения «Патриоты России», депутат Законодательного собрания Олег Постников от ЛДПР, депутат Законодательного собрания Ксения Айтакова от КПРФ.

- Избирательная комиссия провела всесторонний анализ представленных кандидатами документов, - отметил Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края. - Причем, проверку так называемого муниципального фильтра мы провели максимально открыто и публично. Все кандидаты находились в равных условиях и результат прохождения фильтра – лишь вопрос работы их команды. Таким образом, сегодняшние решения по регистрации и отказам в регистрации кандидатам опираются исключительно на нормы действующего законодательства.