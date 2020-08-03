Коронавирус в Перми последние новости на 4 августа: в Минздраве объяснили резкий скачок смертности зараженных COVID-19 в последние дни

В Пермском крае выявили 70 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6088, - отметили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 1,2 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 августа – 1,01). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

- Из 70 новых инфицированных – 16 мужчин, 52 женщины, 2 ребёнка (1 мальчик и 1 девочка), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

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За прошедшие сутки также зафиксировано 9 летальных исходов: 7 пациентов умерли от COVID-19. Также 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 166 летальных исходов от COVID-19. Еще 99 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Инфографика: Яндекс.

В министерстве здравоохранения Пермского края объяснили, почему в регионе резко выросло количество смертей от коронавируса.

- Летальные случаи были зафиксированы в разные дни на протяжении последнего времени, - сообщили в этом ведомстве. - Однако для определения причины смерти – непосредственно от коронавирусной инфекции либо от сопутствующих заболеваний – необходимо было по каждому случае провести вскрытие в рамках судмедэкспертизы. По итогам проведенных исследований массив данных был одномоментно учтен в статистке и федеральном регистре. Именно с этим связана такая динамка по летальным исходам.