«Жара в середине недели, похолодание к выходным». Синоптики рассказали, каким будет начало августа

Погода в очередной раз преподнесла нам сюрприз. Не успели синоптики объявить о втором пришествии жары в Пермский край, как стихия ответила на радужные прогнозы холодными ветрами. В ночь на понедельник столбик термометра опускался в Перми до +11 градусов. Так все-таки - ждать нам тепла или нет? Об этом речь шла в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM).

- Как это ни прискорбно говорить, макушку лета мы прошли и сейчас движемся ближе к осени, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Меняется атмосферная циркуляция, температура воздуха понижается. Впервые после достаточно длительного периода устойчивой теплой погоды мы наблюдаем пусть и не полноценное арктическое вторжение, но заток более холодного воздуха с северо-запада, который циркулировал над севером европейской территории России. Эта порция воздуха у нас задержится до среды. А потом к нам вернется – опять же ненадолго – с юго-восточными ветрами тропический воздух из Зауралья. В среду и четверг ожидается аномально теплая, даже жаркая погода. Но опять же она продержится недолго. И к выходным, весьма вероятно, нас может ждать серьезное похолодание.

Будут ли такие скачки температуры наблюдаться и дальше?

- Да, подобные «температурные качели» для предстоящего периода будут являться нормой, - говорит Павел Смирнов. - Еще раз повторю, что середину лета – наиболее устойчивый период с точки зрения погоды – мы уже прошли, и температура воздуха будет постоянно меняться то в меньшую, то в большую строну.

И все-таки: август в этом году будет теплее или холоднее обычного? На это вопрос метеоролог отвечает так.

- По предварительным прогнозам, август ожидается несколько теплее нормы, - говорит Павел Смирнов. - Во всяком случае, холодного окончания лета мы пока не прогнозируем.

Во вторник, 4 августа, воздух днем в Перми прогреется только до +16 градусов, будет моросить дождь.

В среду, 5 августа, станет заметно теплее – до +22 градусов днем. Дожди ожидаются в первой половине дня.

В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, столбик термометра днем, по прогнозам синоптиков, может подняться до 28 градусов или даже выше.

В субботу, 8 августа, воздух днем прогреется ли до 22 градусов, а в воскресенье, 9 августа, возможно, дневная температура будет не выше +20.