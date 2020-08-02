Коронавирус в Перми последние новости на 3 августа 2020: число заболевших COVID-19 превысило 6 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора по Пермском краю, в регионе на утро 3 августа зарегистрировано 6018 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

За последние сутки в Прикамье выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 35 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 85 новых инфицированных – 27 мужчин, 55 женщин, 3 ребенка (мальчик и 2 девочки).

Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми, по данным на утро 3 августа, в столице края зафиксировано 3718 случаев. Второе место занимают Березники с 316 выявленными случаями. Третье место у Пермского района, где зарегистрировано 304 заболевших.

Инфографика: оперштаб

Ежесуточный прирост больных составил 1,4%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01.

Инфографика: Яндекс

Напомним, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.

С 24 июля свою деятельность возобновили:

- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);

- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);

- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);

- продовольственные и непродовольственные ярмарки;

- турфирмы по предварительной записи;

- архивы без использования читальных залов.

С 27 июля могут работать:

- санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.