Коронавирус в Перми последние новости на 3 августа 2020: число заболевших COVID-19 превысило 6 тысяч
По данным управления Роспотребнадзора по Пермском краю, в регионе на утро 3 августа зарегистрировано 6018 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
За последние сутки в Прикамье выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 35 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 85 новых инфицированных – 27 мужчин, 55 женщин, 3 ребенка (мальчик и 2 девочки).
Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми, по данным на утро 3 августа, в столице края зафиксировано 3718 случаев. Второе место занимают Березники с 316 выявленными случаями. Третье место у Пермского района, где зарегистрировано 304 заболевших.
Инфографика: оперштаб
Ежесуточный прирост больных составил 1,4%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01.
Инфографика: Яндекс
Напомним, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.
С 24 июля свою деятельность возобновили:
- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);
- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);
- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);
- продовольственные и непродовольственные ярмарки;
- турфирмы по предварительной записи;
- архивы без использования читальных залов.
С 27 июля могут работать:
- санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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