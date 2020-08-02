В Перми 17-летний подросток организовал бесплатную секцию по теннису и бадминтону для детей

Про таких говорят: «Знает весь район!». 17-летний Дмитрий Овчинников живет в Закамске в обычном дворе. Три года назад парень организовал у себя в районе детскую секцию для любителей бадминтона и тенниса. Сам Дмитрий 5 лет тренировался в теннисном клубе на стадионе «Динамо». А потом решил себя попробовать в качестве тренера, стал учить играть местных ребятишек.

Не хочу, чтобы они скитались по подъездам

Не все родители могут позволить себе водить детей на спортивные секции, в Перми их практически нет. Вот Дмитрий и решил собрать местных ребят и организовал для них обучение теннису и бадминтону. Расклеивал объявления на подъездах. Тренировки проводит абсолютно бесплатно и практически все свое свободное время посвящает любимому делу.

- Не хочу, чтобы ребята скитались по подъездам, сидели все время в телефонах и бездельничали, - говорит Дмитрий Овчинников. - Заниматься спортом гораздо полезнее. Вот у меня и возникла идея, почему бы не научить ребят во дворе тому, что умею я. Сначала дети играли моими ракетками, я покупал их на свои деньги, мама мне помогала. У нас образовалась команда сейчас из 8 человек, со мной занимаются ребята от 6 до 12 лет. Инвентарь приходится покупать родителям, но учитывая, что тренировки бесплатные, желающих научится играть много.

Местные гоняют с площадок и не дают играть

Оказалось, что не всем нравится идея Дмитрия научить ребят играть в бадминтон и теннис.

- Раньше мы тренировались на площадке на улице Есенина, но не всем местным жителям нравилось, что мы там играем, - рассказывает Дмитрий. - Выгоняли нас, говорили, что мы шумим и кричим под окнами, и вообще ерундой занимаемся. Теперь тренируемся на обычной детской площадке на улице Маяковского. Здесь, конечно нет специальных условий. Невозможно заниматься, когда сильный ветер, дождь, но, когда погода позволяет играем с детьми весь день.

Тренируются в команде Дмитрия мальчики и девочки. Фото: Дмитрия Овчинникова.

«Мечтаю стать профессиональным тренером»

Дмитрий Овчинников закончил в этом году школу и собирается продолжить всерьез спортивную карьеру, хочет заниматься спортом и стать профессиональным тренером.

- Я буду учиться в колледже, поступаю на тренера, - рассказал о планах Дмитрий. - Хочу получить профессию и обучать детей.

Сейчас у Димы и всех ребят с которыми он занимается есть одно желание на всех - найти площадку, где бы ребята могли заниматься зимой и летом.

Уважаемые читатели, если у вас есть возможность помочь юному энтузиасту в хорошем деле, вы можете позвонить Дмитрию по телефону +79048492798.