Как пермякам оформить статус малоимущих и что делать, если он уже закончился?

На заседании Правительства Пермского края 29 июля были приняты изменения в предоставлении мер социальной поддержки жителям региона. В Министерстве социального развития прошла прямая линия, специалисты ответили вопросы малоимущих семей. Публикуем самые частые и ответы на них.

Кто может рассчитывать на статус малоимущей семьи?

Чтобы рассчитать, можете ли вы рассчитывать на статус малоимущих нужно взять общий доход семьи за последние 3 месяца, разделить на 3 и далее разделить на количество членов семьи.

На каждого члена семьи доход должен быть меньше величины прожиточного минимума, сейчас это 10556 рублей. Если сумма на каждого меньше, то вы вправе рассчитываться на получение такого статуса.

В помощь на сайте Министерства есть удобный «Социальный калькулятор». Стоит обратить внимание, что состав семьи берется тот, который есть на момент подачи заявления.

Как оформить статус малоимущей семьи?

Можно выбрать один из двух способов, какой вам удобнее. Подать документы в офисы МФЦ, сейчас они работают по предварительной записи. О готовности справки вам сообщат по телефону или электронной почте из отдела Центра социальных выплат, и вы определитесь с удобным способом получения справки.

Второй способ - скачать на сайте Министерства соцразвития или в аккаунте Центра социальных выплат «ВКонтакте» заявление-декларацию, заполнить и отправить по электронной почте в отдел ЦСВ по месту вашего проживания.

Нужно ли продлять статус, если срок действия справки малоимущей семьи закончился?

На заседании Правительства Пермского края 29 июля были приняты изменения в сфере предоставления ряда мер социальной поддержки. Так, например, если статус малоимущих закончился с 30 марта по 1 октября 2020 года, его продлят автоматически. Это значит, что меры социальной поддержки, которые предоставляет Министерство соцразвития, будут продолжены автоматически без предъявления подтверждающих документов на один год.

Новую справку получать не нужно

Справку с истекшим сроком действия не нужно менять на новую. Для предоставления по месту требования, можно пользоваться старой справкой. Она автоматически продляется на год и является действующей.

Если у вас произошли изменения в составе семьи, об этом нужно сообщить

Нужно. За заявителем сохраняется обязанность сообщать Центру социальных выплат об обстоятельствах, которые влияют на предоставление статуса маломощности - например, изменение состава семьи или изменение дохода.

Пособие по безработице входит в расчет на получение статуса малоимущих

Входит. При этом если на период подачи заявления вы состоите на учете в центре занятости в качестве безработного, то заработная плата за период, в который учитываются доходы, в расчет не берется.

Контакты отделов Центра социальных выплат в территориях – см. в прикрепленном файле ниже. Контакты территориальных управлений (отделы соцзащиты) размещены на сайте Министерства.

Узнать какие выплаты получают малоимущие семьи можно здесь.