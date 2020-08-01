2020-08-01T12:08:07+03:00
Общество

Коронавирус в Перми последние новости на 2 августа 2020: коэффициент распространения инфекции в Прикамье понемногу снижается

Самому молодому из вновь заболевших 40 лет
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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В Роспотребнадзоре опубликовали данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки.

По сообщениям этого ведомства, в Пермском крае выявили 69 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5933. Ежесуточный прирост больных составил 1,2 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 31 июля – 0,96). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

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Инфографика: Яндекс.

Инфографика: Яндекс.

- Из 69 новых инфицированных – 25 мужчин, 44 женщины, - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 5 человек, 38 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано 9 летальных исходов: 7 пациентов умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 150 летальных исходов от COVID-19. Еще 95 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Инфографика: краевой оперштаб.

Инфографика: краевой оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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