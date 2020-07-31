Коронавирус в Перми последние новости на 1 августа 2020: в больницах с COVID-19 находятся 776 человек

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, число зараженных коронавирусом на утро 1 августа составило 5864. За последние сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 70 новых инфицированных – 31 мужчина, 39 женщин. Также за прошедшие сутки зафиксировано 6 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19, трое умерли по причинам, не связанным с коронавирусом. Таким образом, на сегодня зафиксировано 143 летальных исхода от COVID-19. Еще 93 случая смерти инфицированных – не от коронавируса.

Инфографика: Оперштаб

По данным на утро 1 августа, в Пермском крае проведено 350.162 исследования на коронавирус. Тестирование прошли 306,6 тыс. человек, то есть каждый восьмой житель региона. В среднем в сутки проводится чуть более 4 тыс. исследований на COVID-19.

Инфографика: Яндекс

Напомним, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.

С 24 июля свою деятельность возобновили:

- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);

- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);

- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);

- продовольственные и непродовольственные ярмарки;

- турфирмы по предварительной записи;

- архивы без использования читальных залов.

С 27 июля могут работать:

- санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.