Член СПЧ: Нарушений при сборе подписей в Пермском крае не зафиксировано

31 июля состоялось заседание рабочей группы избиркома Пермского края, на котором проверяли подписи муниципальных депутатов, представленные кандидатами на должность губернатора. Все кандидаты должны были преодолеть «муниципальный фильтр», то есть собрать не менее 102 подписей муниципальных депутатов не менее чем в 35 муниципалитетах. В случае совпадения подписей, то есть если один из депутатов подписался сразу за двоих кандидатов, учитывали ту, которую он поставил первой.

До этого этапа избирательной кампании дошли пятеро кандидатов: Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения, Евгении Козлов от «Патриотов России», Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ, Александр Репин от «Справедливой России». Проверка подписей проходила с трансляцией в официальном инстаграме избиркома.

Двойные подписи были обнаружены у двух кандидатов – две у Ксении Айтаковой и шесть у Александра Репина.

- Таким образом у кандидата Репина - 101 подпись и 31 муниципальное образование, - отметили в краевой избирательной комиссии. - Засчитанных подписей недостаточно для регистрации кандидата по двум основаниям: недостаточное количество подписей депутатов, а также недостаточное количество муниципальных образований, в которых собраны засчитанные подписи.

Так что кандидат от «справедливороссов» Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр и не сможет дальше участвовать в предвыборной гонке.

- Ни от одного из депутатов в период проведения сбора подписей жалоб в крайизбирком не поступало, - добавили в избиркоме.

Подтвердил прозрачность сбора подписей и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Он провел в Пермском крае двухдневный мониторинг избирательной кампании по выборам губернатора.

- Провел встречи со штабами кандидатов, экспертами, членами Общественной палаты и уполномоченным по правам человека, - рассказал Александр Брод. - Приятно меня порадовал формат заседания рабочей группы краевой избирательной комиссии по проверке подписей в поддержку кандидатов в губернаторы: заседание проходило в открытом режиме с участием членов палаты края, экспертов, политологов и журналистов. Кроме того, трансляция велась в соцсетях.

Отдельно остановился член СПЧ на ситуации с кандидатом от «Справедливой России».

- Александр Репин представил 107 подписей депутатов из 37 муниципальных образований. В ходе проверки были обнаружены шесть подписей, которые совпадали с подписями, поставленными за других кандидатов. Таким образом, в поддержку кандидата Репина засчитана 101 подпись, и все они собраны в 31 муниципальном образовании, чего недостаточно для регистрации, - объяснил Александр Брод. - Отмечу, что в ходе бесед со штабами кандидатов я интересовался, были ли искусственные преграды при сборе подписей, давление на штабы, угрозы или другие неправомочные меры в отношении самих депутатов, — таких фактов ни один штаб мне не предоставил. Ни от одного из депутатов жалоб в краевой избирком в период сбора подписей не поступало. Результаты проверки подписей оформлены протоколом рабочей группы, протокол будет представлен избирательной комиссии края для окончательного решения.