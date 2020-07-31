«Эти иконы никто не видел почти 80 лет». В Перми открывается уникальная выставка

В Пермской художественной галерее 1 августа открывается новая выставка «Строгановы. Эпоха в иконных образах» (0+). В алтарной части бывшего кафедрального собора разместились 39 экспонатов, созданных по заказу Строгановых. Это иконы, образцы золотого шитья и ювелирной церковной утвари.

Самая древняя икона написана не позже 1577 года. Это «Богоматерь Смоленская», созданная неизвестным автором.

- Эта икона – список с чудотворной иконы XV века, почитавшейся в Смоленске и пропавшей в годы Великой Отечественной войны, - рассказала главный хранитель Пермской галереи Татьяна Сысоева. - Она отличается от более поздних изображений богородицы пальцем руки, лежащим на коленке младенца Христа, вертикальным положением свитка. «Богоматерь Смоленская» была почитаема как помощница в ратных делах, что являлось необходимым для Строгановых во время закрепления их на пермских землях.

Впервые демонстрируется праздничный чин из церкви Похвалы Богородицы в Орле-городке, основанной в 1564 году. Он состоял из 16 икон, созданных мастерами Оружейной палаты.

Впервые за 80 лет демонстрируется праздничный чин из церкви Похвалы Богородицы в Орле-городке.Фото: Василий Вахрин

В 1941 году, когда церковь была закрыта, иконы отправили в Пермь. Когда в 1945 открыли, половину вернули в Березники, а 8 так и остались в фондах галереи и почти 80 лет их не видел никто, кроме хранителей. В 2019 году иконы были отреставрированы во Всероссийском реставрационном центре имени Грабаря. И их впервые выставили на широкое обозрение.

Каждая из этих икон посвящена одному из церковных праздников – Рождеству, Благовещению, Входу господнему в Иерусалим.

Редкая икона «Преполовение» (Преполовение - один из древнейших христианских праздников, означает половину между Пасхой и Троицей), в ней чувствуется влияние западных мастеров. Изображение на ней уходит в перспективу.

- Наши иконописцы изучали гравюры западных мастеров и подражали им, -отмечает Татьяна Сысоева.

Любопытная история еще пяти экспонатов - икон из так называемого «Папулинского чина». Сюжет почти детективный.

Иконы из "Папулинского чина"Фото: Василий Вахрин

В фондах Пермской галереи хранятся 34 иконы, на лицевой стороне которых стоит красная сургучная печать Костромского Приказа Общественного Призрения. Кроме нее на оборотах некоторых икон сохранились бумажные этикетки с гербом графа Сергея Григорьевича Строганова и написанными чернилами номерами. Что это за печати и номера, оставалась тайной до 2010 года, когда Татьяна Сысоева, рассматривая печати, наложенные на иконах, вспомнила повесть Николая Лескова «Запечатленный ангел». В ней рассказывалось о том, как старообрядцы подменили копией икону, которая была «запеча тана» чиновниками для отправки в «новообрядческий» монастырь.

Аналогично «запечатанными» оказались и иконы, принадлежавшие владельцу богадельни в Костромской губернии Николаю Папулину. Он купил более 1000 икон из сгоревших приделов Благовещенского собора, построенного Строгановыми. Затем многие иконы он передал старообрядцам-единоверцам.

В алтарной части бывшего кафедрального собора разместились 39 экспонатов,Фото: Василий Вахрин

Власти обвинили Папулина в поддержке раскольников, его самого отправили в ссылку, а иконы конфисковали. Затем граф Сергей Строганов обратился в Священный Синод с просьбой передать ему иконы как «памятники христианского благочестия его предков». В пермском имении Строгановых иконы находились до 1920-х годов, после чего попали в музейное собрание.

К этому времени олифа, которой иконописцы покрывали изображение, потемнела. Поэтому большинство икон находится в запасниках. На выставке представлены только пять отреставрированных икон «Папулинского чина».

Икона "Борис и Глеб"Фото: Василий Вахрин

В числе уникальных экспонатов также отделанное серебром Евангелие 1603 года, на первых листах которого сделана надпись: "Лета 7111 августа в 16 день сия книга Евангелие напрестольное домовое церковное Всемирного Воздвижения честного и животворящего креста Господня в городе на Устье на Орле на Камою рекою на Устье Яйвы реки положение Никиты Григорьева сына Строганова в своей вотчине для своего поминания заздравного и для своих родителей за упокой».

Пермская художественная галерея

Комсомольский пр. 4

Режим работы: вт, ср, пт, сб – с 10.00 до 19.00, чт с 12.00 до 2100, вс с 11.00 до 19.00 (0+)

Билеты: 150 рублей, льготные: 40 - 80 рублей, дети до 18 лет - бесплатно.

Выставка будет работать до 31 декабря.