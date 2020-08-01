«Нам надо не в воду, а в небо». Лидер пермских десантников раскритиковал моду выключать фонтаны в день ВДВ

В воскресенье, 2 августа, десантники отмечают день ВДВ. Этот год для них особенный, юбилейный. Но на этот раз колонна бойцов не двинется, как обычно, в центр города от площади перед Речным вокзалом. Это не значит, что голубые береты не будут мелькать тут и там на улицах города.

В день ВДВ пермские десантники обычно собирались на набережной Камы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Муниципальные власти, как водится, запретили продажу алкоголя и отключили в Перми фонтаны. Якобы на профилактику. Но все знают: мода на это пошла после того, как в свое время газеты облетели фотографии московских десантников в струях фонтана.

- Праздник не отменяется, но мы празднуем его в частном порядке, - еще раз напомнил бойцам ВДВ председатель регионального Союза десантников России Андрей Поздеев в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. - Весь этот год мы отмечаем 90-летие создания воздушно-десантных войск.

Для многих пермяков день ВДВ - праздник семейный.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ответил Андрей Поздеев и на прозвучавший в прямом эфире вопрос о том, как он относится к тому, что в Перми то фонтаны на профилактику закроют, то алкоголь продавать запретят. Нет ли у него осадка от таких решений?

- У нас, у десантников, негативное отношение к этому, - прокомментировал Андрей Поздеев. - Мы во все инстанции стучимся: прекратите это делать, это дискредитация наших заслуг. С чего пошла мода закрывать фонтаны? Со случая, когда в Москве из-за неимоверной жары десантники пошли в парк, чтобы охладиться, как делали и другие москвичи. Основная масса десантников люди здравомыслящие. Нам не в воду надо стремиться, а в «купола», в небо. И многие пермские десантники едут на аэродром во Фролы совершать прыжки. Так же и по алкоголю, никто не бежит из нас в магазин в этот день, у нас слишком много мероприятий.

Наш папа десантник.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Андрей Поздеев пригласил пермских десантников прийти осенью на открытие памятника генералу ВДВ Василию Маргелову.

- В середине сентября мы постараемся установить в Перми памятник воинской славы ВДВ и генералу Маргелову в конце бульвара Советской Армии на улице Сибирской ближе к Белинского, - рассказал Андрей Поздеев. - На днях мы одобрили мемориал в «глине» в натуральную величину, осталось отлить его в бронзе. В сентябре будем ждать на открытие десантников и всех жителей Пермского края. Это наш общий праздник.