Пермская модель дружественного к ребенку правосудия помогает сократить детскую и подростковую преступность

С 2008 года в регионе начала складываться «Пермская модель» дружественного к ребенку правосудия. Ее особенность заключается в том, что судебная система включена в общую систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

- Дети и подростки, с которыми была проведена восстановительная работа, практически в 10 раз реже совершают преступления, - коротко объясняют суть такой модели в Пермском краевом суде.

Достижения прикамцев на этом поприще привлекают интерес.

Этой теме, например, была посвящена международная научно-практическая конференция «Пермский край – территория детства». Она состоялась на базе Пермского краевого суда в июне 2019 года, ее участниками стали те, кто работает в сфере профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних, защиты их прав и интересов: судьи, представители органов власти, силовых и правоохранительных ведомств, медиаторы, практикующие психологи, представители религиозных конфессий.

Участников конференции приветствовали тогда Жоржет Ганьон, глава Департамента по работе с миссиями на местах и технического сотрудничества Управления Военного комиссара ООН по правам человека, и Др. Штефан фон дер Бек, государственный секретарь Министерства юстиции земли Нижняя Саксония.

- Вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних находятся в поле пристального внимания судейского сообщества Прикамья, - говорят в Пермском краевом суде. - Работа в этом направлении продолжается.

Языком цифр

И усилия приносят свои плоды. Об этом говорят и данные статистики: за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом количество преступлений в Прикамье, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 20,5 процента. На 13,5 процента меньше стало и несовершеннолетних правонарушителей: оно снизилось с 554 до 479 человек.

Кроме того, отмечается снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно – на 11,8 процента.

- С применением восстановительных технологий судами Прикамья рассмотрено 126 уголовных дел и материалов в отношении 158 подростков, - отметили в Пермском краевом суде. – За аналогичный период прошлого года было рассмотрено 224 уголовных дела и материала в отношении 276 подростков. То есть произошло снижение количества дел, рассмотренных с применением восстановительных программ, как и снижение количества лиц, охваченных восстановительными программами.

Уровень повторной преступности подростков, в отношении которых были проведены восстановительные программы, снизился с 15 лиц в 2019 году до 7 лиц в этом году, или с 5,4 процента до 4,4 процента от общего количества дел данной категории.

«Многое зависит от родителей»

Отчасти повлияли на снижение правонарушений, совершенных детьми и подростками, и ограничения, связанные с коронавирусом. По мнению представителей пермского судейского сообщества это наглядно продемонстрировало, насколько важно в системе профилактики преступлений участвовать всем сторонам.

- Режим самоизоляции, в которой оказались семьи, оказал благоприятное влияние на снижение уровня детской преступности в Пермском крае, - отмечает, например, председатель судебного состава по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке Пермского краевого суда Елена Веснина. - Родители смогли уделить детям должное внимание и непосредственно увидеть те задачи, те сложности, с которыми они ежедневно сталкиваются. Это и вопросы обучения, и вопросы взаимоотношения с подростками. Необходимо также продолжать взаимодействие судейского сообщества Прикамья с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с муниципальными службами примирения.

- Работа в направлении развития дружественного к ребенку правосудия, профилактики безнадзорности, содействия развитию правовой культуры молодежи с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей, должна носить вдумчивый, содержательный сбалансированный характер, - говорят в Пермском краевом суде. - В Прикамье стараются освоить лучшие практики и совершенствовать новые формы работы в этом направлении.