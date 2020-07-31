«Будут и дожди, и грозы». В начале августа Прикамье окажется между влажной и сухой атмосферными зонами

Какую погоду ждать жителям края в эти выходные? А на следующей неделе?

- На этой неделе в Прикамье отмечается неустойчивый тип погоды, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Практически каждый день мы наблюдаем дожди, грозы, но при этом сохраняется комфортный температурный фон. В выходные и в начале следующей недели такая погода сохранится. Будет достаточно влажно, без дождей не обойдется - в ближайшее время совсем «сухих» дней не ожидается.

Какой именно будет погода в выходные?

- В субботу в первой половине дня будет небольшая передышка от дождя, - прогнозирует Павел Смирнов. – А вот к вечеру с северо-запада вновь подойдет влажный фронт, и дожди возобновятся на всей территории края. Температура днем будет в диапазоне от 22 до 24 градусов, а ночью – от 12 до 15. Такой температурный фон вполне соответствует норме для начала августа.

В воскресенье синоптики прогнозируют более разнообразную погоду.

- В воскресный день через нас будет проходить своеобразный водораздел, - говорит Павел Смирнов. - Западные районы, скорее всего, окажутся в более влажной зоне, и там будет прохладнее – до 20 градусов днем. А на востоке края будет более сухая и теплая погода – до 24 градусов. В какую сторону «качнется» погода в Перми, сказать пока сложно.

В начале следующей недели не ожидается серьезных погодных изменений.

- Мы по-прежнему будем балансировать между двумя воздушными массами, - объясняет метеоролог. - Местами пройдут дожди, грозы. Но будет по-прежнему по-летнему тепло.