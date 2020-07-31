2020-07-31T07:42:47+03:00
Общество

В этом году в Перми откроются сразу три обновленные библиотеки

Их оснастят современными технологиями
Андрей МАТЛИН
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Фото: городская администрация.Фото: городская администрация.
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В Кировском районе Перми модельная библиотека №14 им. Лермонтова на улице Калинина, 74 откроется осенью, открытие смарт-библиотеки на базе библиотеки №3 на улице Крупской в Мотовилихе запланировано на конец августа. Кроме того, была одобрена еще одна пермская заявка по итогам дополнительного набора в национальный проект «Культура» по созданию модельных библиотек. До конца этого года на базе библиотеки №25 им. Осоргина (улица Серпуховская, 8) тоже оборудуют библиотеку нового поколения.

В прошлом году такие современные объекты были открыты на базе библиотек №8 им. Островского в Орджоникидзевском районе и №1 им. Толстого, расположенной во Дворце культуры им. Солдатова в Свердловском районе.

Благодаря федеральному финансированию в библиотеках были созданы многофункциональные пространства для взрослых и детей. Приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование: интерактивные столы, 3D-принтеры, очки дополненной реальности, станции самостоятельной документовыдачи. Для читателей открыт доступ к электронным базам данных, таким, как Национальная электронная библиотека (НЭБ), книжная коллекция «ЛитРес».

После модернизации в библиотеках растет число посетителей. Например, количество посещений библиотеки №1 за квартал выросло с 4,5 тысячи в 2018 году до 18,6 тысячи в первом квартале 2020-го, а библиотеки №8 - со 14,6 тысячи до 27,7 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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