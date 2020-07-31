В Перми появятся новая спортбаза «Летающий лыжник» и теплый корпус в экстрим-парке

В этом году в городе откроют новую спортивную базу «Летающий лыжник» в Мотовилихе на улице Тихой, 22. Объект будет доступен не только для воспитанников одноименной детско-юношеской школы, но и для всех жителей города. Дмитрий Самойлов поручил подрядчику завершить стройку к августу.

- Наш город является активным участником нескольких национальных проектов, один из них - «Демография», - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. - Президентом нашей страны Владимиром Путиным поставлена задача к 2024 году увеличить количество регулярно занимающихся физкультурой и спортом людей до 55 процентов, по итогам 2019 года их количество в нашем городе составило 36 процента. Для того чтобы у жителей была возможность заниматься спортом, мы строим различные спортивные объекты. В этом году спортивная база «Летающий лыжник» должна быть введена в эксплуатацию. Здесь смогут заниматься более 1,5 тысячи детей.

Строители продолжают возводить и отапливаемое здание в экстрим-парке. В нем разместятся тренажерный зал, зал для занятий функциональным многоборьем, актовый зал для проведения семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые и гардероб.

Кстати, мэр поручил создать рабочую группу по профилактике, выявлению и устранению правонарушений при реализации нацпроектов. В состав рабочей группы войдут представители Управления МВД, ФСБ, налоговой, в работе группы также будет принимать участие прокуратура города.