Во всех 4 новых детских садах в Перми будут ясельные группы

С помощью национальных проектов меняется облик Перми. Несмотря на непростую экономическую обстановку, в городе продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры. Администрация Перми в кризисный период не остановила ни одной стройки, обеспечив строительную отрасль крупными заказами. Это касается и объектов дорожного строительства, и учреждений образования. В городской администрации отмечают, что реализация всех начатых проектов - на особом контроле, ведь сейчас особенно важно выполнять поставленные обязательства в обозначенные сроки.

Сейчас в Перми ведутся две «школьные» стройки, а по нацпроекту «Демография» возводятся 4 детских сада.

В микрорайоне Вышка-2 на улице Евгения Пермяка, 8а построят один из самых больших детсадов в Перми на 350 мест. Возводятся также садики на улицах Байкальской, 26а, Желябова,16б и Плеханова, 63а.

На всех объектах видны серьезные изменения, причем понятно, что подрядчики, работающие на улицах Желябова и Евгения Пермяка, идут в графике. В ближайшее время будут закончены работы по коробке, рабочие начали ремонт кровли. Что касается детского сада на Плеханова, то там произошла смена подрядчика. Он полтора месяца назад возобновил работы - ведется кладка 2-го этажа. Темпы нужно добавлять, ему поставлена задача - увеличить количество рабочих и максимально сократить отставание от графика,- сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Строительство детских садов выполняется в рамках нацпроекта «Демография», который предполагает серьезное софинансирование из федерального и краевого бюджетов.

- Во всех новых дошкольных учреждениях предусмотрены ясельные группы, - сообщили в городской администрации. - За последние годы в Перми было создано более 10 тысяч мест для дошколят. Сейчас строится 4 муниципальных детских сада, город получит 1000 новых мест для дошкольников, из них 172 - для детей ясельных групп.

- Уже на стадии строительства мы продумываем содержание каждого детского сада, - рассказала начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. - Мы готовим несколько тематических детских садов в этом году: спортивной, технической, робототехнической, творческой направленности и других направлений.

В «Талантике» на улице Плеханова, например, это будут творчество, конструирование, техническая направленность. Садик смогут посещать около 200 детей. В его холлах и залах разместятся мастерские, студии, клубы по интересам. В детском саду на улице Евгения Пермяка будут предусмотрены спортзал и зал для музыкальных занятий.

Детский сад «Талантика» на улице Плеханова, 63 смогут посещать около 200 детей. В его холлах и залах разместятся мастерские, студии, клубы по интересам.

Строительство детского сада на улице Желябова, 16б на 200 мест предполагает создание современной развивающей предметно-пространственной среды. Планируется, что пространство детского сада будет напоминать академию, в которой дошкольник получает образование через игру.

- Родительское сообщество Перми приветствует то, что в новых детских садах появятся места в ясельных группах, сейчас их явно не хватает, - говорит председатель Городского совета родителей Михаил Смирнов. - Удобно, что в садиках можно будет получить целый комплекс услуг по творческому развитию дошкольников в одном месте. Хорошо, что новые садики открываются там, где они особенно нужны. Теперь стоит задача укомплектовать их квалифицированными педагогами, это очень важно.

НАША СПРАВКА

В 2019 году в Перми появилось порядка 700 новых мест для дошколят: после капремонта открылся корпус детского сада №261 в Кировском районе, принял воспитанников новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в, летом свои двери открыл третий корпус детского сада «Эрудит» в Мотовилихе на улице Агатовой, 26. Его в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона - компания «Девелопмент-Юг». Во всех этих учреждениях созданы места для детей ясельного возраста.