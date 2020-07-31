На ремонт дорог в краевом центре выделили 3,7 миллиарда

- На ремонт дорог в Перми выделяется значительное софинансирование из краевого и федерального бюджетов, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. - Например, в этом году на глобальные дорожные реконструкции, ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обновление участков улиц по проекту администрации Перми «Малые дела» и текущий ремонт дорог из бюджетов разных уровней выделена беспрецедентная сумма - 3,7 миллиарда рублей. Финансирование многих объектов обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%).

С опережением сроков

В городе активно ремонтируются дороги в рамках реализации нацпроекта, зачастую с опережением сроков, как, например, улицы Краснова и Петропавловская. На комплексное благоустройство 14 объектов из федерального и краевого бюджетов выделено более 600 миллионов рублей. Первый объект по нацпроекту - внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1 - был сдан еще в мае.

По проекту «Малые дела» завершен ремонт улиц Пермской, Черняховского, Горького. В рамках этого проекта обновят 11 значимых дорог в разных районах города, на его реализацию направлено свыше 333 миллионов рублей. Городские власти контролируют ход работ на всех объектах, особое внимание уделяется качеству производимых работ. В общей сложности в Перми в этом году вновь обновят 1 миллион квадратных метров дорожного покрытия.

Прикамье стало первым регионом, где в рамках нацпроекта получили современные автобусы

Средний возраст пермского автобуса с 1 июня сократился с 12 до 4 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

За время транспортной реформы в Перми обновили 341 автобус - только за последний месяц приобретено свыше 300 единиц транспорта. Еще 715 единиц - автобусы не старше 5 лет.

Во время рабочего визита в Пермь министр транспорта РФ Евгений Дитрих осмотрел новые автобусы, приобретенные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам отбора Пермский край стал первым регионом, который получил новые автобусы по нацпроекту. Это позволило обновить 42 единицы автопарка краевой столицы.

- Это новейшие современные низкопольные автобусы, - подчеркнул Евгений Дитрих. - Пользоваться ими удобно будет родителям с колясками, пожилым людям, которым трудно подниматься по ступеням. Здесь есть и системы контроля состояния водителя - это позволит снизить аварийность из-за усталости, засыпания. Федеральный Минтранс тестирует такие системы, после апробации они будут запущены в серийное производство.

В рамках выделенной субсидии перевозчик ООО «РТ-Лайн» приобрел 42 низкопольных автобуса марки ЛиАЗ 5292, которые сегодня уже работают на маршрутах №1, №32 и №4. Они экологичны (класс экологичности Евро-5) и работают на метане, оснащены кондиционерами и системами пожаротушения, в них также действуют транспортные карты, к оплате принимаются и банковские карточки. Также автобусы оснащены системой книлинга, которая позволяет принудительно наклонять кузов для удобства посадки и высадки пассажиров.

- Администрации города Перми, одному из немногих муниципальных образований, удалось сформировать заявку, удовлетворяющую всем требованиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отмечает директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. - Успех Перми был обусловлен, в первую очередь, высоким профессиональным уровнем и кадровым потенциалом транспортного функционального блока. Уже сейчас на дорогах функционирует самый новый и молодой парк подвижного состава. В рамках транспортной реформы пермякам предстоит опробовать новые автобусные и трамвайные маршруты на реконструированном участке улицы Революции от Центрального рынка до улицы Сибирской. Особенностью этого проекта является движение рельсового и автомобильного транспорта с посадкой и высадкой пассажиров на совмещенных посадочных платформах. Подобные решения также являются определенного рода новинкой в области организации транспортного обслуживания населения в мегаполисах.