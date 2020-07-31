Как работает стратегия импортозамещения

В Перми побывала делегация компании «Транснефть» под руководством ее вице-президента Павла Ревель-Муроза. На Заводе им. Шпагина, где прошло рабочее совещание с участием специалистов ПАО «Транснефть», была развернута обширная экспозиция инновационной продукции – свои возможности для трубопроводной отрасли презентовали около 30 промышленных предприятий Пермского края.

Импорт стремится к нулю

Эксперты компании «Транснефть» познакомились с представленными на стендах защитными костюмами и касками, нефтяными насосами и оборудованием для ремонта трубопроводов, приборами для определения концентрации паров углеводородов и кабельной продукцией.

Делегация «Транснефть» познакомилась с продукцией пермских предприятий

16 пермских предприятий уже активно взаимодействуют с ПАО «Транснефть» и сейчас представили делегации компании свои новые разработки, например, «умные каски» с датчиками GPS, позволяющие диспетчеру видеть, где находится в данный момент работник, или сигнализаторы затопления колодцев, показывающие, вода или нефть находятся внутри. Другие же производители были заинтересованы в налаживании сотрудничества с ПАО «Транснефть».

Во время рабочего совещания министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов обратил внимание, что у пермских предприятий появилась уникальная возможность познакомиться с системой сертификации и закупок, принятой в «Транснефти», чтобы упростить путь к заказам нефтетранспортного гиганта.

Павел Ревель-Муроз отметил, что ПАО «Транснефть» успешно реализует программу импортозамещения, используя в своей деятельности все большее количество оборудования и материалов отечественного производства. Если в 2017 году доля российской продукции в закупках компании составляла 93 процента, то в 2020 – уже 97 процентов. По этому показателю «Транснефть» является лидером среди предприятий ТЭК. Благодаря импортозамещению удалось полностью отказаться от закупок за рубежом труб, металлоконструкций, резервуарного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, кабельной продукции, электроприводов, трансформаторных подстанций и систем пожаротушения. Для снижения зависимости от импорта в ПАО «Транснефть» организовано собственное производство, а также ведется системная работа по взаимодействию с предприятиями различных российских регионов.

С начала года пермские компании поставили «Транснефти» продукцию на 800 миллионов рублей.

- По результатам визита в Пермский край наиболее интересными показались разработки в области машиностроения, со многими производителями уже налажено сотрудничество, они знают наши требования. Эта встреча позволяет привлечь новых поставщиков и расширить уже сложившееся сотрудничество, - заключил Павел Ревель-Муроз.

В ходе рабочего совещания специалисты ПАО «Транснефть» рассказали представителям пермских предприятий о требованиях, предъявляемых к продукции, приобретаемой организациями системы «Транснефть», и о порядке организации и проведения закупок. Также участники совещания обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества и перспективы совместных проектов с нефтепроводной компанией.

Новые рабочие места и дополнительные налоги

Деловая встреча состоялась у вице-президента ПАО «Транснефть» Павла Ревель-Муроза с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным.

Состоялась рабочая встреча вице-президента компании Павла Ревель-Муроза и врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Глава Прикамья подчеркнул, что «Транснефть» является ключевым партнером региона. Пермские производители поставляют трубы и арматуру для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из стали, фильтры-грязеуловители, нефтяные насосы и электронасосные агрегаты, оборудование для ремонта нефтепроводов, резервуарное оборудование, спецодежду, кабельную продукцию.

С января 2019 года по март 2020 года организации системы «Транснефть» заключили около четырех тысяч договоров с предприятиями Пермского края более чем на 4 миллиарда рублей.

- С начала года пермские компании поставили «Транснефти» продукцию на 800 миллионов рублей, - рассказал Дмитрий Махонин. - Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Этот показатель говорит о потенциале наших компаний.

В свою очередь благодаря программе импортозамещения, ПАО «Транснефть» инвестирует средства в развитие отечественного производства, создает дополнительные рабочие места, увеличивает налоговые поступления в бюджеты всех уровней и вносит существенный вклад в экономику Прикамья.

Сейчас на объектах компании «Транснефть», расположенных в Пермском крае, трудится около полутора тысяч человек. Общий объем инвестиций ПАО «Транснефть» в Прикамье за минувшие три года составил 11,85 миллиарда рублей. А в ближайшую пятилетку планируемый объем инвестиций - около 17,3 миллиардов рублей. Ожидаемые налоговые платежи в бюджет Пермского края в 2020 году составят 875 миллионов рублей.

Но кроме прямых финансовых поступлений есть и еще один аспект положительного воздействия ПАО «Транснефть» на развитие промышленности региона. Являясь крупным потребителем оборудования, техники и материалов, компания не только обеспечивает заказами предприятия, но и стимулирует их переход к новым, гораздо более высоким стандартам качества. Таким образом трубопроводная компания становится драйвером экономического роста регионов.