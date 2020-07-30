Жительница Италии ищет свою биологическую мать в Пермском крае

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась 26-летняя жительница Италии Linda Serrotti. Девушка родилась в Березниках в апреле 1994 года, но в скором времени оказалась в детдоме. В 1995 году ее усыновила семья итальянцев и увезла в коммуну Фояно-делла-Кьяна итальянского города Ареццо.

Когда Linda повзрослела, приемные родители рассказали ей о прошлом. После разговора итальянка из Березников решила отыскать свою биологическую маму.

Если родственники девушки откликнуться, она готова приехать в Россию. Фото из архива девушки

- По документам я Наталья Владимировна Сысоева, - рассказывает девушка. - До приюта я жила вместе с мамой Надеждой Юрьевной Сысоевой на улице Льва Толстого, 80 в квартире № 8. Но сейчас, на сколько мне известно, она там не живет. Я не знаю, почему мама приняла решение отдать меня в приют, может, ей не хватало денег на мое содержание, а, может, была какая-то другая причина. Но я очень хочу ее увидеть и все узнать.

Linda объясняет, что фотографий с мамой или родственниками у нее нет. Но знает, что она - единственный ребенок в семье. Линда просит родных, кто узнал ее историю, писать на страницу в социальной сети.