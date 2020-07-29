2020-07-29T22:43:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми последние новости на 30 июля 2020: в больницах с COVID-19 находятся 779 человек

Режим самоизоляции в регионе продлен до 11 августа
Виктор Правдин
Поделиться:
В Пермском крае зарегистрировано 5722 случая заражения коронавирусомВ Пермском крае зарегистрировано 5722 случая заражения коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 30 июля в Пермском крае зарегистрировано 5722 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 25 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из них - 24 мужчины, 46 женщин, 1 ребенок.

Ежесуточный прирост больных на утро 30 июля составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02.

Инфографика: краевой оперштаб

Инфографика: краевой оперштаб

Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Перми -37, 8 – в Пермском районе, 7 – в Соликамском городском округе, 5 – в Березниковском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом проживают в Добрянском, Кунгурском и Суксунском городских округах. По одному заболевшему выявлено в Кишерти, Большой Соснове, Чернушке, Октябрьском, Александровске, Губахе, Чайковском и Верещагино.

Инфографика: Яндекс

Инфографика: Яндекс

«Свободной» от коронавируса по-прежнему остается одна территория региона – Косинский муниципальный округ.

Пермь и Екатеринбург потихоньку "открываются" после пандемии

00:00
00:00

Напомним, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.

Инфографика: краевой оперштаб

Инфографика: краевой оперштаб

С 24 июля свою деятельность возобновили:

- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);

- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);

- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);

- продовольственные и непродовольственные ярмарки;

- турфирмы по предварительной записи;

- архивы без использования читальных залов.

С 27 июля могут работать:

- санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Роспотребнадзор рассказал, на каких пляжах в Перми нельзя купаться
За массовое ДТП в Пермском крае женщина получила срок
В Перми 2-летнему мальчику в автобусе зажало руку
Один погиб, двое получили тяжелые травмы: на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика
В ожидании апокалипсиса: пермяки делятся фотографиями надвигающейся грозы
В Пермском крае окончены поиски 23-летнего парня
В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину
Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Пермского края
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек
ВТБ выдал пермякам ипотеку по ставке 6,5% на 700 миллионов рублей
Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае
В Перми 2 августа отключат фонтаны
Первая интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов Петролеум Трейдинг
В Перми в следующем году появится новый спортивный центр
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса Минэнерго на лучшую социально-ориентированную компанию
В Пермском крае за сутки выявили еще 71 случай коронавируса
В Перми за сутки под колеса автомобилей попали три велосипедиста
В Прикамье неадекватная женщина изрезала ножом фельдшера
В Перми волонтеры отправляются в лес на поиск пропавшего подростка
За затопленную квартиру пермяк отсудил у ТСЖ 200 тысяч рублей
Подростка, сбившего девушку на папином «Lexus», снова ждет суд
Дольщики долгостроев в Перми узнают сроки, когда получат свое жилье или компенсацию за него
В Перми женщину чудом не задавило будкой «Газели»
Зоопарк в Перми решено достраивать