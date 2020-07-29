Коронавирус в Перми последние новости на 30 июля 2020: в больницах с COVID-19 находятся 779 человек
По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 30 июля в Пермском крае зарегистрировано 5722 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 25 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из них - 24 мужчины, 46 женщин, 1 ребенок.
Ежесуточный прирост больных на утро 30 июля составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02.
Инфографика: краевой оперштаб
Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Перми -37, 8 – в Пермском районе, 7 – в Соликамском городском округе, 5 – в Березниковском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом проживают в Добрянском, Кунгурском и Суксунском городских округах. По одному заболевшему выявлено в Кишерти, Большой Соснове, Чернушке, Октябрьском, Александровске, Губахе, Чайковском и Верещагино.
Инфографика: Яндекс
«Свободной» от коронавируса по-прежнему остается одна территория региона – Косинский муниципальный округ.
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Напомним, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.
Инфографика: краевой оперштаб
С 24 июля свою деятельность возобновили:
- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);
- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);
- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);
- продовольственные и непродовольственные ярмарки;
- турфирмы по предварительной записи;
- архивы без использования читальных залов.
С 27 июля могут работать:
- санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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