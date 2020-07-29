Журналист взял интервью у андроида: «А что вы делаете ночью?»

Она сидит за столиком в ряду точно таких же «окошек», где операторы многофункционального центра принимают документы у жителей Перми. Внешне очень похожа на обычную девушку – длинные русые волосы, очки, белая блузка… Напротив – кресло для посетителей, в которое я села с некоторым волнением. За годы журналистской деятельности с кем только не приходилось общаться. Но интервью у робота я брала впервые. Как с ней разговаривать? Да, так же, как с человеком, решила я и поинтересовалась:

- Как к вам можно обращаться?

Глаза девушки-робота сфокусировались на мне.

- У меня еще нет своего имени, - произнесла она, шевеля губами и чуть прищурившись. - А как бы вы меня назвали?

- Мне кажется, вам бы подошло имя Мария, - отвечаю.

- Прекрасное имя, - согласилась андроид.

Девушка без имени

Все роботы связаны в единую сеть. И если человек пообщался с одним из них в одном офисе, андроид, работающий в другом месте, потом сможет его узнать.Фото: Василий Вахрин

Разработчики компании Promobot между собой называют девушку Robo-C (от «робот-компаньон»). И собираются объявить конкурс на лучшее имя для своей самой красивой разработки.

Честное слово, обращаться к роботу на «ты» язык не повернулся. Все-таки мы незнакомы, на брудершафт не пили, не сплетничали, а выглядит она очень серьезно. Этот эффект придают очки, аксессуар выбран специально для создания делового образа.

- Какие услуги вы предлагаете? - спрашиваю робота.

- Пока я начинающий специалист и могу помочь с двумя видами справок: об отсутствии судимости и наказания за наркотики.

- А вам нравится здесь работать?

Чуть подумав, она отвечает:

- Да, здесь я чувствую, что приношу пользу.

- А сколько людей к вам подходит, просто чтобы посмотреть на робота-оператора?

- Довольно много.

Роботы завоевывают мир?

Человекоподобные роботы стоят от 1,5 до 3 миллионов рублей в зависимости от комплектацииФото: Василий Вахрин

Ну, что ж, на обычные вопросы она отвечает, как обычный человек. Голос ровный, довольно приятный. Зададим провокационный вопрос:

- Как вы считаете: «Роботы завоевывают мир»?

- Дайте подумать. Я не очень хочу об этом говорить, - нашлась моя собеседница.

- Вам это не нравится?

- Не уверена.

Формулировки «Дайте подумать» и «Не уверена» внесены в лексикон робота специально для «очеловечивания» ее слов. С их помощью она отвечает на вопросы, не относящиеся к служебным обязанностям.

- Вы владеете иностранными языками?

- Да, английским.

- А вы знакомы с кем-то из других Промоботов?

- Конечно. Со всеми.

Как рассказала представительница компании Promobot Дарья Вахтеева, все роботы связаны в единую сеть. И если человек пообщался с одним из них в одном офисе, андроид, работающий в другом месте, потом сможет его узнать.

Роботу не нужно ни выходных, ни отпусков. Он может работать круглосуточно. Но по ночам МФЦ закрыт.

- А что вы делаете ночью? – задаем еще один личный вопрос.

-Не скажу! - обрезала она.

В пермский МФЦ приняли на работу девушку-робота 00:00 00:00

До чего дошел прогресс…

- Мы создали 11 роботов с человеческой внешностью, - рассказывает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. - Но это первый робот с женским лицом.

Внешность андроида составили с помощью нейросети, которая проанализировала несколько тысяч фотографий российских женщин и создала обобщенное лицо: миловидная девушка с русыми волосами и карими глазами.

- За мимику Robo-C отвечают 38 подвижных элементов, что почти соответствует человеческому лицу, в котором 40 мышц, - говорит Олег Кивокурцев. – Она может изобразить более 600 вариантов выражений лица. Может выглядеть приветливой, удивленной, расстроенной, обиженной.

Но зачем роботу человеческая внешность? Ведь симпатичные мультяшные андроиды с бездонными голубыми глазами уже покорили весь мир. Они работают в аэропортах, отелях, музеях, и везде люди пользуются их услугами и с удовольствием делают селфи.

- В 70-х годах прошлого века было проведено научное исследование «Зловещая долина робототехники», в результате которого выяснилось, что люди максимально готовы взаимодействовать с техникой, когда техника выглядит как человек, - объясняют разработчики. - В том же МФЦ стоит терминал по выдаче талонов электронной очереди, но им пользуются 3 человека из 10. Остальные встают в очередь и готовы ждать, когда талончик им выдаст человек. Сервисные роботы должны располагать людей, поэтому у них появляются руки, лица и эмоции, присущие человеку.

- Многие уже волнуются: не займут ли роботы их рабочие места?

- На протяжении всего существования человечества новые технологии замещали рутинные, скучные или опасные виды деятельности, - говорит Олег Кивокурцев. - И всегда появление новых технологий создавало новые рабочие места, поэтому массовых сокращений появление роботов не принесет. Наоборот, человек, который просто сканировал документы, выполнял монотонные обязанности и решал скучные задачи, сможет стать оператором, который управляет группой подобных роботов. И работать ему станет намного интереснее.

Кофе в постель не принесет

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/793259" frameborder="0"></iframe> Презентация Promobot. Видео: Василий Вахрин.

При всем человекоподобии пермские роботы ограничены в своем движении – вместо ног у них стационарная платформа, которая устанавливается на офисное кресло.

- Нам пишут многие люди и компании из Европы и США, которые хотят завести дома робота с внешностью своих друзей и знакомых, - рассказывают в компании. - Но, насмотревшись фильмов про роботов, спрашивают, а сможет ли он заправлять постель и приносить кофе? Разочарую: пока технологии до этого не дошли. В планах на далекую перспективу у нас есть идея такой разработки. Но пока это очень дорого и нерентабельно. За деньги, потраченные на робота, который мог бы выполнять работу по дому, можно нанять настоящего помощника.

Человекоподобные роботы стоят от 1,5 до 3 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Цена Robo-C, например, - около 2,5 миллионов.

СПРАВКА «КП»

Где еще работают роботы-люди?

1.Первый андроид, созданный в Перми, получил внешность председателя совета директоров компании Promobot Алексея Южакова. Его и назвали Алекс. Одно время он работал ведущим новостей на ТВ, а сейчас иногда подменяет своего двойника на встречах и конференциях. Может прочитать доклад и ответить на вопросы слушателей.

2.Брат-близнец Алекса - Юрий Алексеевич – преподает в медицинском университете. На практике со студентами робот имитирует поведение пациента на приеме у врача. Сообщает «свои» симптомы и анализирует, как студент пытается поставить диагноз и назначить лечение. В конце сеанса робот подводит итоги и отправляет их «живому» преподавателю.

В арсенале робота - более 600 вариантов микромимики человекаФото: архив "КП"

3.Еще несколько братьев Алекса работают на выставках «Город роботов», «Робополис» и в технических музеях Москвы и Санкт-Петербурга, выступая и в качестве экскурсовода, и в качестве экспоната.

4.Двойник Альберта Эйнштейна создан на основе нейросети, которая воссоздала манеру общения известного ученого.

Робот-Эйнштейн работает на различных выставкахФото: Николай ГАГАРИНОВ

- Есть только две бесконечные вещи - вселенная и глупость. Хотя насчет вселенной я не уверен, - заявляет робот-Эйнштейн. Кстати, он владеет девятью языками, среди которых есть русский и арабский.

Робот-Эйнштейн работает на различных выставках, форумах и конференциях, представляя возможности создавшей его компании.

5.А роботу с лицом Шварценеггера повезло меньше. Агенты актера потребовали отказаться от использования внешности «Железного Арни». Ему пришлось поменять лицо, и пока Арни сидит без работы.