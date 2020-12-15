«О двойках, учебе по субботам и переносе ЕГЭ». Министр образования Пермского края ответила в прямом эфире на вопросы о дистанционном обучении

Раиса Кассина провела большое родительское собрание в Instsgram. Фото: архив "КП"

Почему вернули в школу 9-е и 11-е классы?

- Нам удалось убедить, что 9-е и 11-е классы нельзя далее оставлять на дистанте. Педагогам важно в две последние недели четверти понять дефицит знаний: что конкретно ребенок не усвоил, что ему нужно дообъяснить, чтобы незнания не копились. И если в других классах еще есть время успеть сделать это, то в 9-х и 11-х – нет. И я делаю все, чтобы эти классы и в дальнейшем удержать на очном обучении. Если ситуация в разы не ухудшится, они будут учиться очно.

Если кто-то из родителей боится за здоровье детей и считает нужным оставить их дома, мы готовы это сделать. Детей, которые готовы заниматься самостоятельно, у нас много.

Как должен быть организован дистант?

- Понимания, как должно быть организовано дистанционное образование, пока нет ни у кого в мире. Одинакового для всех варианта не будет. Сейчас опыт нарабатывается в каждой школе самостоятельно. Это связано с техническим обеспечением, с тем, какую платформу использует каждый конкретный учитель.

При переходе на дистант школе нужно четко определить средства коммуникации и платформы, а также формат обратной связи с родителями: общение будет через чаты или соцсети. Все это должно быть отражено на сайте учебного заведения.

Отмечу, что расписание уроков составляется с учетом чередования занятий в онлайн режиме и без компьютера. Сам урок на дистанте сокращается до 30 минут.

Нашим Институтом развития образования были разработаны учебные материалы по основным предметам для дистанционного и самостоятельного обучения на вторую четверть. Материалы включают текст, презентацию, видеоурок, раскрывающие содержание темы, ссылки на бесплатные общероссийские цифровые образовательные ресурсы и учебные задания по теме с примерами решений. Самое главное, что возможно использовать эти материалы как при наличии интернета, так и без него. Есть вариант получить пакет на носителях или, например, в распечатанном виде.

Можно ли ставить двойки на дистанте?

- Многие родители жалуются, что учителя ставят двойки за несвоевременно сданные задания. Я твердо убеждена, что причины, по которым ребенок не выполнил домашнее задание, могут быть разные. Мы ставим оценки за знания, поэтому категорически никаких двоек не должно быть за дистант вообще! Несвоевременная сдача - это повод обратиться к родителям, написать обращение, требование, но двойки ставить нельзя. В семье может быть один компьютер на двоих, ребенок может плохо себя чувствовать или ждал родителей, чтобы они помогли ему. Пишите в Минобр, если такие ситуации происходят.

Сколько ребенку можно сидеть за компьютером?

- Этот вопрос задает большинство родителей: у ребенка портятся глаза, это неполезно для здоровья. По санитарным правилам и нормам непрерывная работа за компьютером для учеников начальной школы должна составлять не более 15 минут. Для детей 5 - 7-х классов - не более 20 минут. 8 - 9-х классов - не более 25 минут, а старшеклассников - полчаса. Оптимально в течение учебного дня проводить за компьютером в начальной школе один урок, в 5 - 8-х классах - по два урока, а в 9 - 11-х - три.

Как решать проблемы с поведением?

- Проблемы с поведением были не только во времена дистанционного образования. Дети и раньше опаздывали на уроки, прогуливали, не выполняли домашние задания. И это наша педагогическая боль, так как у нас сейчас не так много ресурсов, чтобы нормализовать ситуацию. Прежде всего, это родители. Но если они не реагируют или не участвуют в воспитании детей, то школе нужно работать с такими родителями.

Когда дети вернутся в школы?

- Ответить на этот вопрос пока не может никто. Несомненно, все зависит от эпидемиологической ситуации. Никто не принимает решения один. Это решает штаб с учетом всех факторов: какая на данный момент эпидемиологическая ситуация, не наблюдается ли рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Пока мы не предполагаем продления зимних каникул. В настоящий момент все делается для того, чтобы разредить количество учащихся и не смешивать группы. И надеемся, что это позволит смягчить сегодняшнюю ситуацию. Я согласна, детям нужно в школу, я сама за очное образование, но никто сейчас не скажет, когда ситуация улучшится. Как только детей можно будет вернуть в школы, мы обязательно это сделаем!

Можно ли вернуть в школы хотя бы пятиклассников?

- У пятиклассников в этом году появились новые предметы. Самостоятельно проходить их трудно. В декабре будет заседание еще одного оперштаба, где будет приниматься решение о том, как будем учиться после каникул. Если кого-то мы и вернем в следующий раз, то я, прежде всего, буду ходатайствовать за пятые и десятые классы.

О перерасчете за учебу в колледжах

- Много жалоб от родителей, чьи дети получают платное образование в колледжах и техникумах. Они просят сделать перерасчет. Мы прекрасно вас понимаем, образование на дистанте, это не обычное очное образование, но учителя должны получать оплату за свой непростой труд не меньше, чем ранее. При этом они должны проводить онлайн- лекции, если этого не делается, то опять же пишите нам.

Будут ли выдавать продуктовые наборы?

- Да, будут. Детям с ОВЗ и детям из малообеспеченных семей мы начнем выдавать продуктовые наборы на две следующие недели.

Можно ли отметить занятия по субботам?

- Думаю, что можно. Подумаем в министерстве, как можно решить этот вопрос, и предложим школам разгрузить неделю. Мы попробуем сделать так, чтобы в этот день дети, которые занимаются на дистанте, отдыхали от компьютеров.

Зачем проводить контрольные после выхода с дистанта?

- Это учителю нужно не для того, чтобы оценку поставить, а чтобы понять, как правильно выстраивать программу. На что обратить внимание, с кем позаниматься дополнительно. А если учитель проверил работу и влепил ученику двойку, то это самое плохое, что можно сделать в школе!

Перенесут ли ЕГЭ?

- Пока решение принято только о переносе дат итогового сочинения, которое пройдет не ранее 5 апреля. По ЕГЭ и ОГЭ такой информации нет.

Когда вернется дополнительное образование?

- Ситуация с допобразованием еще сложней. Общее правило, из которого мы исходим, таково: не смешивать детей из разных групп. И закрыто оно сейчас именно поэтому, чтобы не переносить вирус из группы в группу. Этого настоятельно требует Роспотребнадзор, и мы соглашаемся, потому что здоровье детей превыше всего. Но определенные виды деятельности, особенно те, которые проводятся на улице, мы готовы разрешить и будем обсуждать это на заседании следующего оперштаба.

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