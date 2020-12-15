Эффективность вакцины «Спутник V» - свыше 96 процентов

Прививки делают в трех больницах Пермского края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за последние две недели число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает 300. Всего с начала пандемии выявлено свыше 25 тысяч инфицированных COVID-19.

Главной защитой от заболевания является вакцинация. И в Пермском крае, как и во всей России, началась вакцинация от коронавируса. Людей из группы риска прививают вакциной «Спутник V», разработанной научным институтом имени Н.Ф. Гамалеи.

В группы риска входят врачи и педагоги. Поэтому в Прикамье начали вакцинацию медиков. Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Пермь еще в сентябре. Она была рассчитана на то, чтобы сделать по две прививки 42 людям. Первые семь добровольцев были привиты 23 октября. 13 ноября они прошли ревакцинацию.

- После прививки у меня не было никакой негативной реакции, чувствую себя бодрым и здоровым, - рассказал главный врач краевого центра по профилактике и лечению СПИД Евгений Сармометов, вошедший в число первой семерки.

Затем вакцинацию прошли еще 35 человек. А в декабре началась массовая вакцинация пермских медиков.

- Для того чтобы создать максимально удобные условия для иммунизации медиков региона по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина прививки делают в трех больницах, где есть возможность хранения вакцины при температуре -20°C, - рассказали в краевом Минздраве. - Медучреждения расположены в Перми, Чайковском и Березниках. В них подвозят врачей из других стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. Сейчас вакцинация проводится в Центре по борьбе со СПИД и Чайковской центральной городской больнице.

Прививка от коронавируса является безопасной и эффективной. Это подтвердил академик РАН, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев, который отметил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки составляет 69,3%, а после второго - 96,2%.

Рамил Хабриев является членом независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины, и по его мнению, экспертиза вакцины «Спутник V» свидетельствует о ее эффективности и безопасности.

«Мы от имени комитета заявляем, что результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины», - приводит слова Хабриева ТАСС.