АО «Соликамскбумпром»: Работая в настоящем - планируем будущее

Пуск предприятия состоялся 31 марта 1941 года,

АО «Соликамскбумпром» в 2021 году отметит 80-летний юбилей. Пуск предприятия состоялся 31 марта 1941 года, первой товарной продукцией комбината тогда стала небеленая целлюлоза.

Сегодня без АО «Соликамскбумпром» невозможно представить российскую целлюлозно-бумажную отрасль. Предприятие занимает лидирующие позиции на промышленной карте государства и является одним из флагманов лесопромышленного комплекса России. АО «Соликамскбумпром» включено в перечень системообразующих предприятий РФ.

На соликамской бумаге печатаются газеты 75 стран мира

Газетная бумага широко известна на внутреннем рынке - доля в сегменте составляет 27 процентов. Соликамской бумаге отдают предпочтение и ведущие мировые издательства - АО «Соликамскбумпром» экспортирует продукцию в 75 стран мира.

С целью повышения надежности энергоснабжения производства в 2018-2019 годах в рамках Программы развития 2005-2019 проведена реконструкция Соликамской ТЭЦ с установкой газопоршневых модулей (с системой утилизации тепла) и строительство ГПП-5.

На предприятии был создан единый центр распределения электрической энергии

Новая газопоршневая электростанция с установленной электрической мощностью 55 Мвт обеспечивает увеличение объема производства электрической энергии, повышение эффективности и надежности электроснабжения предприятия, создание новых рабочих мест. Расходы на реализацию проекта составили 3,7 млрд рублей.

В рамках проекта был создан единый центр распределения генерации (электрической энергии), позволяющий максимально эффективно использовать имеющуюся энергетическую инфраструктуру предприятия. Расходы на реализацию проекта составили 1 млрд рублей.

В 2020 году АО «Соликамскбумпром» приступило к разработке Программы развития 2021-2035.Для разработки программы привлечены известные консалтинговые компании,которые окажут содействие в определении перечня продуктовых направлений для развития бизнеса АО «Соликамскбумпром» и разработке на основе этих вариантов (сценариев) развития предприятия. Разработку программы планируется завершить в марте 2021 года.

- Новая Программа развития будет направлена на повышение конкурентоспособности предприятия, в том числе за счет выпуска новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, импортозамещающей продукции, и должна предусматривать максимально эффективное использование имеющейся производственной инфраструктуры предприятия и лесных ресурсов Пермского края, соблюдение национальных экологических стандартов. Впереди нас ждут новые проекты модернизации производства, освоение новых видов продукции и новые трудовые успехи. Уверен, что выбранный нами стратегический курс, будет успешно реализован, - подчеркнул Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром».

Реализация Программы развития 2021-2035 обеспечит устойчивое развитие предприятия, создание современных высокопроизводительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

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Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром».

- В 2020 году АО «Соликамскбум-пром» завершило реализацию Программы развития, рассчитанной на период с 2005 по 2019 год, - отметил Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром». - Программа была направлена на повышение качества газетной бумаги, снижение расхода ресурсов на ее производство и нагрузки на окружающую среду, увеличение объема собственных лесозаготовок и объема производства электрической энергии. Расходы на программу составили 15,6 миллиарда рублей. Цели программы были достигнуты.