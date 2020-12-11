В Прикамье запретили кальяны, банкеты и корпоративки: Ограничения из-за коронавируса продлили и дополнили

Посмотрим, что тут изменили. Фото: Василий Вахрин

На состоявшемся заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции в Прикамье приняли решение – продлить все действующие ограничения на две недели. Также добавили новые.

Как объяснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, главный санитарный врач Виталий Костарев, рост заболеваемости во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель. При этом, наибольшее число зараженных - среди работающего населения, преимущественно это люди 30-49 лет, заболеваемость выросла на 6 процентов. В первую декаду декабря лидерами по заболеваемости стали Большесосновский район, Верещагино, Чернушка, Оса, Барда и Чердынь.

Какие ограничения в итоге будут действовать почти до нового года? И какие появятся вновь?

Продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 27 декабря.

Также на 2 недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия, в числе которых, в соответствии с дополнениями в Указ, вошли «физкультурные и праздничные корпоративные мероприятия».

Кроме того, изменили допустимое количество участников мероприятий, проводимых на открытых пространствах и организуемых исполнительными органами государственной власти с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: с 400 до 50 участников исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. В оперштабе особо подчеркнули, что речь идет об официальных мероприятиях.

Согласно решению оперштаба, сохраняется ограничение на время работы заведений общепита – с 01.00 ночи до 06.00 часов утра, также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств. Данные меры продлены до 27 декабря.

В рабочие часы, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, действуют правила соблюдения мер безопасности: расстановка столиков на расстоянии 1,5 метров друг от друга, наличие у сотрудников и посетителей заведения средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептиком, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей, температурный контроль.

Также введен запрет на деятельность организаций, предоставляющих услугу на курение кальянов. Напомним, в конце октября в России вступили в силу поправки в закон, запрещающие курение кальянов и другой табачной продукции в ресторанах, барах и кафе.

- Совместное курение кальяна – один из основных способов распространения инфекций, в том числе коронавирусной, – объяснили в Управлении Роспотребнадзора.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.