Дороги, открывающие Коми

Дороги - кровеносная система любой экономики

Судя по нашим встречам со специалистами Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства (Упрдор «Прикамье») и одной из крупнейших дорожно-строительных организаций региона ООО «Дорожная Строительная Компания «Карьер», которые занимаются реализацией программ развития автодорог, отрасль готова не только к росту объемов работ. Дорожники хотят сделать для республики намного больше, и не только в плане ремонта и строительства автотрасс как таковых.

Правильная развязка

Какими бы красотами и достопримечательностями ни была известна земля, какими бы богатствами ни обладала территория, оценить их по достоинству и принять невозможно, когда добраться до них - проблема. Республике Коми в этом плане не очень везло с давних пор: хороших дорог было мало и далеко не везде они вообще были. Потому эти края больше славились своей недоступностью, что помогало сохранять естественную среду коренным народам, а позднее стало по душе православным монахам, создававшим в этих краях монастыри. Но время шло, развивались экономика, промышленность, социальная сфера. Наступил и XXI век.

Понятно, что дороги - кровеносная система любой экономики, и чтобы, например, эффективно вывозить продукцию лесопромышленного комплекса республики, трассы нужны более качественные, надежные. Но возникает вопрос: можно ли развивать экономику не в ущерб рождавшейся веками и тысячелетиями самобытности, а еще лучше - с пользой для нее? Дорожники республики для себя решили: и можно, и нужно

- Идея создать на пограничных участках дорог въездные группы, которые представляли бы уникальное лицо региона, принадлежит руководителю Упр-дор «Прикамье» В. С. Голикову, - рассказывает нам по дороге на производственную базу предприятия в селе Визинга замдиректора ДСК «Карьер» Анатолий Кувшинов. - Задумка состояла в том, чтобы на всех федеральных дорогах ФКУ «Прикамье» при въезде в область или республику водителей и их пассажиров встречали уникальные сооружения и оригинальные образы, у которых каждому хотелось бы остановиться, посмотреть, понять, в какой замечательный край они приехали. Откладывать в долгий ящик реализацию проекта не в правилах нашего директора М. Д. Долгова, и воплощение этой идеи в Коми начали с участка обслуживаемой нами дороги на Киров.

Надо также сказать, что инициативу дорожников обсудили в руководстве региона. В Министерстве национальной политики Республики Коми на эту тему прошло совещание, в котором помимо главы ведомства Г. И. Габушевой также приняли участие замминистра строительства и дорожного хозяйства РК Эдуард Слабиков и начальник отдела сыктывкарского представительства ФКУ Упрдор «Прикамье». Большую поддержку в разработке концепции первой въездной группы оказала Торгово-промышленная палата республики - в лице Ю. А. Колмакова.

- Самое важное, что параллельно с входной группой решается вопрос с реконструкцией дороги с Сыктывкара в архангельском направлении через Котлас, и это не какие-то отдаленные перспективы, а ближайшие месяцы, - информирует нас Анатолий Кувшинов. - Передача в эксплуатацию этого участка - апрель следующего года, а в 2022 году здесь появится соединение автотрасс. И это будет еще одним символом того, как развязываются транспортные проблемы в регионе.

Музей под открытым небом

На базе ДСК «Карьер» в Визинге в одном из ангаров художник и скульптор по дереву Юрий Чикарин показывает нам свои новые творения - Перу-богатыря и коми идола Зарни Ань, совы, медведя … Образы, воплощенные в этих трехметровых фигурах, хорошо знакомые жителям республики персонажи фольклора и преданий коми. Понятно им будет и, к примеру, наличие лыж, ведь самые древние из них обнаружены археологами именно на территории республики. Но сами по себе все эти символы вряд ли о чем-то скажут приезжему, и такое положение вещей как раз должна исправить реализация проекта дорожников.

Скульптуры - лишь часть будущей въездной группы. По большому счету, это комплекс сооружений, к созданию которого привлечены настоящие мастера своего дела - плотники, кузнецы, известные своим искусством местных мастерских: Д. И. Лысенков и Д. Л. Савельев. Здесь будет, где остановиться и что посмотреть. Для путешественников построят и украсят керку - традиционную избу коми, здесь же можно будет попить чай. Из обрамленных кузнечными орнаментами стендов люди смогут узнать не только о схемах проезда, но и о достопримечательностях, исторических и культурных объектах, к которым ведут дороги республики, об истории, о тех самых героях сказок и легенд, верований коренных народов. Здесь же поставят традиционный чум, который украсил тот же Юрий Чикарин. Весь комплекс расположится полукругом, который символизирует солнце.

Впрочем, не будем раньше времени раскрывать все его секреты. Скажем лишь, что, по мнению специалистов, этот музей под открытым небом будет уникален и ценен тем, что нигде в мире подобного нет, и к предстоящему в следующем году 100-летию образования Республики Коми это будет очень достойный подарок.

- Нам важно, что все, что мы делаем, имеет смысл, полезно для людей, для развития нашей республики, - говорит директор ДСК «Карьер» Михаил Долгов. - Становятся качественнее дороги, более надежной становится связь между регионами, населенными пунктами - это факт. Но также здорово, если приезжающие к нам из соседних областей и из дальних краев смогут лучше узнать о богатейшем наследии Республики Коми. И узнав - без проблем добраться до заинтересовавших их памятников истории, культуры и природы. Вообще, для любых видов туризма, - а это ведь тоже потенциально очень серьезные доходы. У нас огромный потенциал, и раскрыть его помогают хорошие дороги. Это взаимосвязанные темы, и совершенно справедливо, что глава Республики Коми Владимир Уйба, профильные министерства и ведомства уделяют им сейчас большое внимание.

Больше качественных километров

На подведомственных Упрдор «Прикамье» дорогах в этом году приведено в нормативное состояние еще 37 километров - в Прилузском и Сысольском районах. Это объекты ДСК «Карьер», которая занимается обслуживанием автодороги Р-176 «Вятка» от Сыктывкара до границы с Кировской областью. В этом году предприятие произвело на этой трассе устройство слоев износа (578 - 589 км), ремонт участка 701 - 716 км, капитальный ремонт на участках 674 - 686 км, 501 - 508 км, 674 - 686 км.

- Дело не только в количестве километров, но и возросшем их качестве, - отмечает Михаил Долгов. - Упр- дор «Прикамье», когда его в прошлом году возглавил опытнейший профессионал В. С. Голиков, системно занялось решением вопросов, связанных с выполнением всех требований к содержанию и ремонту дорог. Это, в том числе, укрепление обочин, создание сооружений для отвода, очистки вод и так далее. Соответственно, перед нами, дорожниками, поставлена задача максимально качественно проводить все виды работ, осваивать новые технологии и материалы, приобретать и осваивать современную технику. Безусловно, требования к нам сейчас очень высокие, но они нам понятны и выполнимы при должных эффективности, профессионализме и хорошей организации. Остается только пожелать, чтобы объемы и география ремонтов и строительства автодорог в республике возрастали с каждым годом, чтобы они соответствовали современному уровню качества и потребностям как экономики, так и комфорта, удобства для людей. А мы будем стараться принимать участие в реализации таких проектов. У нас в компании серьезно подходят к конкурсным торгам на право выполнения любых работ, а выиграв их, ДСК «Карьер» старается, безусловно, выполнять все контрактные обязательства.

Новые трассы - новые возможности

- Я уверен, что развитие дорог на Котлас, на Пермь, надежное соединение южного и северного направлений даст толчок развитию самых разных областей деятельности, поможет удовлетворить интересы и жителей республики, и ее гостей к истории и культуре, активному отдыху и экологическому туризму, многим-многим другим сферам деятельности, - подводит итог директор ДСК «Карьер».

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Открывшаяся возможность познакомиться с богатейшим прошлым Коми знаменует и важный этап будущего развития автодорог республики, считает замдиректора ДСК «Карьер» Анатолий Кувшинов (на фото).

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С уникальным музеем под открытым небом, созданным силами дорожников, уже можно познакомиться на границе республики с Кировской областью.

Наша справка

ООО «Дорожная Строительная Компания «Карьер» с начала 2000-х годов занималось разработкой месторождений песка и щебня, постепенно расширив свою деятельность на дорожно-строительную отрасль.

Ныне ДСК «Карьер» также занимается содержанием автодорог, выполняет все виды ремонтных работ на них. Компания - генеральный подрядчик по содержанию участка дороги Р-176 «Вятка» протяженностью 284 километра от Сыктывкара до границы с Кировской областью.

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Юрий Чикарин - художник разносторонний. Может создавать скульптуры хоть из дерева, хоть из снега. Деревянные скульптуры для въездной группы на границе республики он сотворил за месяц и уже расписал чум.

Но, наверное, не ошибемся, сказав, что главная его страсть - картины по бересте, коих он создал великое множество, и украшают они как музеи, так и частные коллекции.

- Береста - материал очень своеобразный - говорит Юрий Будимирович. - Она сама рождает сюжеты, подсказывает темы. От себя я, можно сказать, только немножко добавляю. Бывает, береста сразу показывает, что делать, а случается, месяц себя проявляет, как бы думает, что нужно сказать. Еще интересно, что раньше я как расписывал полотно, так его и выставлял. Когда познакомился с М. Д. Долговым, директором ДСК «Карьер», он мою картину взял, да и вставил в раму. Гляжу - оно еще красивее стало. В общем, взаимно полезный у нас союз получился…

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ВАЖНО!

В 2020 году в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения включена трасса Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово. Она формирует Северный широтный коридор, и сейчас осуществляются необходимые процедуры по передаче дороги в федеральную собственность. Ее общая протяженность составляет 672,5 км, из которых 65,9 км проходит по территории Республики Коми.

В 2023 году ожидается передача в федеральное ведение трассы Сыктывкар - Кудымкар протяженностью в республиканских границах 182,5 км (по территории Республики Коми). В настоящее время Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми ведутся работы по оформлению земельных участков полосы отвода трассы для передачи в федеральную собственность

На 2025 год запланировано включение в перечень федеральной трассы Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян - Мар. Ее протяженность в пределах республики составляет 907,7 км. Есть вероятность того, что срок передачи дороги в федеральную собственность сместится на более ранний период.