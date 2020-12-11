10 умельцев Прикамья признаны «Народными мастерами Пермского края»

Награды «Народным мастерам» вручил губернатор Дмитрий Махонин. Фото: Константин Долгановский.

Ткачество, резьба по дереву, художественная роспись и изготовление изделий из керамики – эти традиционные народные промыслы могли бы навсегда исчезнуть, если бы не умельцы, которые сохранили старинное ремесло и продолжают развивать его. Ежегодно 10 самых талантливых мастеров декоративно-прикладного творчества удостаиваются Почетного звания «Народный мастер Пермского края». Эта награда, учрежденная при поддержке министерства культуры, вручается в Прикамье с 2009 года.

В этом году художественно-экспертный совет, в состав которого входят искусствоведы, признанные мастера народного творчества, ученые и эксперты, назвал «Народными мастерами» умельцев из Кунгура, Лысьвы, Соликамска, Березников, Орды и Уинского, а также Кудымкарского и Бардымского районов. Награды им вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Наш регион многонационален, мы гордимся культурой наших народов, которые здесь проживают, и без рукоделия и вашего мастерства сохранить культурное наследие сложно. У вас у всех золотые руки, вы талантливы, - обратился к умельцам глава региона.

От керамики до резьбы по камню

Звания «Народный мастер Пермского края» в 2020 году удостоены настоящие умельцы. Это педагог дополнительного образования Белоевской средней школы Кудымкарского района Иван Канюков - художник по керамике, ткачиха из Соликамска Елена Шестакова. Искусный мастер декоративно-прикладного искусства Альфина Мустаева из села Ишимово Бардымского района, прославившаяся изготовлением тюбетеек. Мастер резьбы по дереву из Кунгура Игорь Кожухов, который сейчас занимается изготовлением деревянных скульптур херувимов для монастыря на Ганиной яме. Две мастерицы по обвинской и урало-сибирской росписи - Ирина Овсянникова из Лысьвы и Ирина Рудик из Соликамска не только сами создают прекрасные изделия, но и обучают своему искусству земляков.

Светлана Шестерикова из Березников создает традиционные текстильные куклы и кукольные композиции, раскрывающие характеры и особенности персонажей. Людмила Красноборова из Уинского изготавливает сувениры и полезные изделия из бересты.

В число народных мастеров также вошли Юрий Маленьких из Уинского, занимающийся резьбой по дереву, и Александр Калашников из Орды – мастер резьбы по камню.

- От своего имени и от имени всех мастеров хочу сказать огромное спасибо, - поблагодарила после вручения награды Ирина Рудик. - Эта награда - огромная честь для каждого из нас. Мастера идут тяжелой, но очень интересной дорогой. Сохраняя народное наследие – они сохраняют культурно-историческую память народа. Желаю своим коллегам творческих успехов и талантливых учеников.

Надо поддерживать ремесленные традиции

Сегодня в крае народными художественными промыслами занимаются более полутора тысяч мастеров, 12 предпринимателей и 2 организации. Они помогают сохранить культурное наследие, способствуют занятости населения. Тем не менее, многие из них не получают никакой системной поддержки.

В связи с этим 11 декабря краевое Правительство рассмотрит региональную программу развития народных промыслов до 2025 года, разработанную министерством культуры Пермского края. В нее включены вопросы организации обучающих мероприятий, продвижения позиций народных промыслов в системе госзакупок, создание центров компетенций. Эта программа позволит значительно развить ремесленные искусства.

Как отметил Дмитрий Махонин, при должном внимании ремесленный труд может стать доходным видом предпринимательской деятельности, способствовать развитию туризма, малого и среднего бизнеса. Неслучайно в Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации до 2030 года на уровне государственной задачи сформулированы вопросы сохранения традиций и создания условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержки народных художественных промыслов и ремесел.

ВАЖНО!

Почетное звание «Народный мастер Пермского края» вручается в целях сохранения и развития традиционных видов и жанров народного искусства, технологий художественных промыслов и ремесел в местах их исторического бытования. За все время звание получили 116 мастеров.