Оперштаб рассказал, какие школьники в Пермском крае выходят с удаленки

К ученикам начальных классов, которые учатся очно, присоединятся и выпускники 9-11 классов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 декабря оперштаб принял решение по дальнейшей учебе школьников во второй четверти, переведенных 16 ноября на удаленное обучение на 30 дней. Срок этот истекает 13 декабря.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки на дистант, напомним, ушли ученики 5-11 классов пяти городов Прикамья, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом была непростая: это Пермь, Кунгур, Березники, Соликамск и Чайковский.

- С 14 декабря на очную учебу в школу выходят ученики 9 и 11 классов, которым в конце учебного года предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, - собщил источник в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. – Ученики с пятого по восьмой классы, школьники десятых классов и студенты продолжают находиться на удаленном обучении.

- Решение о продлении дистанционного обучения для учащихся 5-8, 10 классов и студентов далось нам нелегко, - прокомментировала министр образования Пермского края Раиса Кассина. - Мы понимаем, что дистант никогда не заменит традиционное очное образование. Но в сложившейся ситуации необходимо учитывать множество факторов, речь идет о здоровье окружающих.

Школам рекомендуется максимально усилить меры эпидбезопасности, по возможности развести потоки, чтобы дети не пересекались с ребятами из других классов.

Принимая это решение, в оперштабе учитывали ситуацию с распространением коронавирусной инфекций в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском, анализировали количество заболевших, динамику.

Краевая столица, напомним, занимает первое место по распространению инфекции в регионе. На 11 декабря с начала пандемии здесь было зарегистрировано 58,3% всех случаев заражения, коронавирусом заболели почти 14 тысяч человек.

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