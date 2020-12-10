Коронавирус в Перми, последние новости на 12 декабря 2020 года: оперштаб должен принять решение по обучающимся на удаленке школьникам

Вопрос об отмене или продлении дистанта в школах будет принимать оперштаб. Фото: Евгения ГУСЕВА

На утро 12 декабря общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 756 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 312 новых случаев заражения COVID-19. Из них 123 человека проходят лечение в больницах, 189 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 312 новых инфицированных – 107 мужчин, 201 женщина и четверо детей (один мальчик и три девочки). Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 49 человек, 115 человек в возрасте 45-65, 144 человека старше 65 лет.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,3%, коэффициент распространения - 1,01, - сообщили в краевом оперштабе.

В настоящий момент лечение в больницах края проходят 2038 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 97 человек из них находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 19 человек. Еще 15 инфицированных скончались по причине сопутствующих заболеваний. А всего с начала пандемии в регионе умер 1191 пациент, у которого был выявлен коронавирус.

- Показатель заболеваемости составил 913,9 на 100 тыс. населения, регион занимает 73 ранговое место среди субъектов РФ, - отметили в Роспотребнадзоре. - В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми было зарегистрировано 13 854 случая, это 58,3 %.

13 декабря заканчивается 30-дневный срок дистанционного обучения у школьников среднего и старшего звена из пяти городов края: Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского. Накануне прокуратура Пермского края организовала прямой эфир на официальной странице в Instagram с родителями-подписчиками. Одна из тем, которую подняли родители - продление дистанционного обучения в школах.

- Вопрос об отмене или продлении дистанта будет принимать оперштаб, все будет зависеть от эпидемиологический обстановки, которая будет складываться в регионе, - сообщили в прокуратуре.