«Родитель – не учитель». Или как не сойти с ума с ребенком-школьником на дистанте

Родителю нужно расставить приоритеты. Мама и папа работают, а ребенок учится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная пандемия вновь закрыла школьников дома, и родители хватаются за головы: как уследить, чтобы ребенок не проспал онлайн-урок, узнал актуальное расписание, сделал домашку…

Должна ли меняться жизнь в семье, если ребенок учится не в школе, а дома? Об этом «Комсомолке» рассказала мама хоумскулера (от англ. – домашний школьник) Лейла Сазонтова. Шесть лет назад она перевела сына на семейное обучение. И до сих пор желания вернуться в школу не появилось. Пермячка обобщила свой опыт и издала две книги «Жизнь без школы» и «Школа онлайн».

- Наш опыт семейного образования, конечно, отличается от того, в котором сейчас вынужденно находятся многие семьи, - говорит Лейла. – Мы выстраивали процесс обучения не один год, а большинство родителей всей страны и мира попали в такую ситуацию, когда дистанционное образование и жизнь без походов в школу - не личное решение, а вынужденная необходимость.

В интервью «Комсомолке» Лейла Сазонтова рассказала, что нужно знать об учебе на удаленке всем столкнувшимся с ней из-за пандемии.

Научите ребенка учиться

- Если ребенка перевели на дистант, мамам или папам не нужно срочно бежать и писать заявление на отпуск по уходу за ребенком. Все должно идти, как и раньше. Только вы утром уходите на работу, а ребенок остается дома. Учиться.

Вернувшись домой после трудового дня, родитель не должен объяснять ребенку новые темы по всем предметам и проверять «домашку». Ни в той ситуации, в которой мы все сегодня пребываем, ни в любой другой родитель не становится учителем, а продолжает выполнять свои жизненные обязанности по воспитанию своего ребенка, зарабатыванию денег и обустройству быта.

Самое главное, что родитель может и должен сделать для своего ребенка в плане его образования – это научить его учиться: рассказать, как добывается информация: из книг, фильмов, интернета, учителей, наставников. Объяснить, как ее обрабатывать: запоминать, слушать, читать смотреть, рассуждать.

- Делайте это максимально доброжелательно и ненавязчиво, - говорит Лейла. - Мы сейчас и так находимся в состоянии травмы и еще добавлять себе напряжение в виде конфликтов с ребенком из-за его уроков не нужно.

Надо ли стоять над душой у ребенка, пока он занимается?

- Однозначно нет, потому что учеба – это зона ответственности ребенка, а мы должны направить его и дать все необходимое: компьютер и выход в интернет, - продолжает специалист по семейному образованию. - Затем объяснить, где можно найти информацию и идти заниматься своими делами.

Весной, когда все дети учились на удаленке, Лейла Сазонтова провела исследование и сделала вывод, что сами дети дистанта не боятся, и многих он вполне устраивает. Единственное, что может раздражать, это «странная» или «огромная домашка», непонимание, как настроить программу и начать конференцию. То, что их заставляют включать камеры, когда они только проснулись или то, что их тупо заставляют списывать конспект.

Остальное – страхи родителей.

И свое желание стать для ребенка вторым учителем или наседкой мамам и папам нужно строго контролировать. Ведь если мы дойдем до того, чтобы стоять над душой у ребенка, нам некогда будет работать и зарабатывать деньги.

Ребенок всегда должен знать: если ему что-то непонятно, он может прийти, спросить и получить поддержку, внимание, объяснение, но не надзирательство! Родитель в условиях дистанционной учебы не становится надзирателем! Он по-прежнему остается родителем, который нужен ребенку, чтобы его поддерживать и сопереживать ему.

Когда делать домашнее задание?

- Если ребенок учится дома, то встает вопрос, когда делать домашние задания: сразу после уроков или вечером? Нужно понимать, какой подход более удобен: я за то, чтобы делать все сразу, не откладывая на потом, а остаток дня посвятить более приятным занятиям, - говорит Лейла. - Но мой ребенок считает иначе. Ему удобнее делать задания небольшими подходами с длительными перерывами. Как быть?

Учеба – это зона ответственности ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нужно помнить, что учеба – это зона ответственности ребенка, вносить коррективы в выполнение задания на то, которое удобно родителю, не нужно. Конечно, пустить все на самотек и закрыть глаза на происходящее тоже не стоит. Родительская поддержка может выразиться в том, чтобы помочь ребенку в составлении рабочего графика.

Если до начала вынужденного дистанта ваш ребенок не умел планировать свой день – начинайте учить его делать это прямо сейчас. Ведь обучение тайм-менеджменту – это действительно огромная работа и задача не одного месяца и даже не года.

Поверьте, эти знания очень пригодятся вашему сыну или дочери в дальнейшем и не только во время учебы в школе. Удаленка обязательно когда-нибудь закончится, а умение все успевать, не отвлекаясь на ненужное – это залог успеха в любом деле.

Научите его составлять краткосрочные и долгосрочные задачи, планировать график на день, неделю и ближайший месяц, контролировать себя и результаты начнут удивлять не только вас, но и самого ребенка. Рекомендую родителям почерпнуть знания об этом из книг Марианны Лукашенко «Тайм-менеджмент для детей» и Глеба Архангельского «Тайм-менеджмент. Полный курс».

Определитесь с режимом

- Жизнь моего сына не упирается в уроки, а строится вокруг занятий, которые ему важны и интересны. И утром он встает не на уроки, а для своих любимых занятий и это главная мотивация. Но когда ребенок входит в подростковый возраст, все равно приходится немного «жестить», поднимать, чтобы он успел сделать зарядку.

В разном возрасте биоритмы у детей работают по-разному. Есть такие, кому комфортней учиться утром, кому-то - вечером. Это все нужно учитывать. Нужно понять, какие они у вашего ребенка и подстроиться под них. При активности с утра есть смысл сделать максимальное количество дел сразу. Если это не так, то основную работу нужно перенести на день или вечер.

Когда психотип ребенка дает возможность долго сидеть над задачей – окей, значит делаем так. Если за один присест ребенку сложно сделать много, то не стоит его мучать и заставлять сделать все до последней точки. Лучше делать небольшими отрывками.

Самый важный совет по организации режима: нужно прислушиваться к ребенку и к себе. И мотивировать его нужно не исходя из чьих-либо советов, а из того, какой есть он. Никто не знает вашего ребенка лучше и больше, чем вы сами. Никто не знает, как ему будет лучше учиться. Одному нужно, чтобы его будили ровно в 8 утра и дальше делать все по расписанию, а другому это не подойдет. Все дети разные и к каждому нужен индивидуальный подход.

Все дети разные и к каждому нужен индивидуальный подход Фото: Мария ЛЕНЦ

Включите здоровый пофигизм

Есть немало детей, которые садятся за уроки из своей внутренней потребности. Но есть и другие, кого за учебники не загонишь. В обоих случаях выполнение домашних заданий нужно отдавать на откуп самого ребенка. В конце концов он понимает, что не сделает один раз домашнее задание – получит «два». Не сделает еще раз, получит еще одну «пару».

- По факту в этом нет ничего страшного, - считает специалист. - Это не конец света, и я предлагаю всем родителям включить свой здоровый пофигизм и больше времени уделять себе, отношениям с ребенком, а не его образованию. Все же вы – родитель, который любит своего ребенка и воспитывает его, а не учит. Когда сын перешел на семейное образование, я долго занималась расставлением приоритетов. Я не учитель, у меня свои дела, интересы, хобби. Я работаю.

Мы часто проводим с ним беседы о важности его занятий, и о том, что все это он делает для себя, а не чтобы выслужиться перед родителями. Это его инвестиции в будущую приятную жизнь.

Понять свой родительский страх

- Главная задача - расставить свои приоритеты и понять, чего родитель боится и какие цели ставит перед собой и образованием ребенка.

Уже никак не получится сделать так, чтобы ребенок не сидел в гаджетах. Он все равно будет это делать. Задайте себе вопрос, чего я боюсь? Того, что он отупеет? Ну, вряд ли. Что он не сделает домашку? Почему я боюсь этого? Что случится? Распутывая клубок с вопросами родительских страхов, можно понять, какая цель перед школьным образованием стоит. Расставив приоритеты, можно свободно вздохнуть в условиях дистанта.

Добавлю, все родители, у которых дети ходят в обычную школу, живут в мифе, что школа все решает. Отдал ребенка в школу, учителя его там учат, он там получил знания. А если школы вдруг не стало, в том виде, в котором мы к ней привыкли, то и знаний не стало? Это не так.

Вспомните свои школьные годы, и вы поймете, что были предметы, по которым знания усваивались «на ура», но были и такие, где вы чего-то недопонимали. В силу сложности программы, скучного учителя, отсутствия интереса, болезни, прогулов. И это нормально.

На дистатнте происходит то же самое: какие-то темы усвоятся хорошо, а какие-то плохо в силу тех же самых обстоятельств. Потому что учитель и сидение за партой – не залог того, что ребенок что-то усвоит или не усвоит. Это ошибочная корреляция. Знаний не может быть при учителе и вполне могут быть с учителем.

Как держать себя в руках, если родителю кажется, что ребенок ленится?

- Нужно отстать от ребенка, не тянуть на себя одеяло. Не стараться навязать ему свои точки зрения и установки. Можно обратиться к опыту великих педагогов: Макаренко или Александра Нилла. Они не трогали детей с отставаниями, и через какое-то время те начинали самостоятельно решать, проходить школьную программу и проявлять себя в других областях.

Важно не бояться упустить время. Если отстать от ребенка и думать, что месяц он не будет под вашим гнетом и контролем и случится что-то невообразимое, то этого не будет. Поверьте опыту тысяч других родителей, которые обучают своих детей на семейном образовании.

То время, которое ребенок не будет учиться, он потратит на то, что ему действительно интересно, а потом нагонит. Нужно понимать, что обычная школьная программа не рассчитана на каких-то гениев, она рассчитана на середнячков и постичь ее азы можно всем. Без спешки, боязни упустить что-то важное и тревоги.

ВАЖНО

Советы родителям:

Родителю нужно расставить приоритеты. Мама и папа работают, чтобы заработать деньги, готовят ужин, чтобы все были сыты, делают ремонт, чтобы дом был уютный… А ребенок учится! И это правило не должно меняться, даже если учиться приходится дома, а не в школе.

Понять самому и донести до ребенка, что родитель – это не учитель и будет заниматься теми делами, которыми занимался до удаленки. Он может быть помощником в освоении знаний, но учителем не будет.

Родителю нужно понять свои страхи и проработать их. Ничего страшного не происходит. Даже на удаленке школьную программу ваш ребенок сможет освоить всегда. Переживаете за его здоровье из-за долгого сидения перед монитором? Тактично и по-доброму обсудите с ним этот вопрос. Предложите уменьшить время сидения в играх или соцсетях.

Мы живем в России, где все делается «когда гром грянет», и поэтому если ребенок еще не знает, что такое тайм-менеджмент, то нужно срочно заниматься этим, чтобы понять, как выстраивать свой день и решать возникающие задачи.

Помогая ребенку составлять режим дня на удаленке, всегда ориентируйтесь на его психотип. Не требуйте все и сразу, если ему это тяжело. Пусть двигается в своем темпе. Обязательно поощряйте за успехи: новой книгой или совместной прогулкой.

Общайтесь с ребенком можно чаще, ведь без привычного общения с ровесниками ему сейчас очень тяжело. А вообще, удаленка – это прекрасное время, чтобы стать своему ребенку другом!