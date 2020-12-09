Куда пермякам сводить детей в новогодние каникулы

Фото: Театр кукол

Пермские театры готовятся к Новому году. Пусть количество мест в залах сократилось в два раза, и зрителей пускают только в масках, а рассаживают в шахматном порядке, праздник-то никто не отменял. И традиционные премьеры тоже.

«Волшебник страны Оз» и «Хитрая лиса»

В декабре и январе на сцене Пермского театра кукол покажут две премьеры для самых юных зрителей: неожиданное путешествие в неведомый мир «Волшебника страны Оз» (6+) и балаганное представление по мотивам русских народных сказок «Хитрая лиса» (0+). Главная героиня первого спектакля - девочка Дороти, которая попала в волшебную страну - закулисье театра. Вместе со зрителями ей предстоит познакомиться с другими персонажами сказки и главным распорядителем Изумрудного города – Великим и Ужасным Озом. Вторая премьера - забавный и поучительный спектакль по мотивам русской народной сказки «Лиса и волк» (0+). Ребята узнают историю о хитрой лисе, которая смогла обмануть и старенького дедушку, и голодного волка, и познакомятся с крылатыми фразами из сказки.

Театр кукол

Ул. Сибирская, 65

19 декабря - 10 января

Билеты: 350-400 рублей

«Вертинский»

Камерный спектакль «Вертинский» длится всего полтора часа. За это время актер Альберт Макаров представляет полную жизнь Александра Вертинского. Спектакль проходит на одном дыхании. Альберт Макаров виртуозно перевоплощается то в Вертинского, то в некоего его биографа, то выступает в качестве себя самого - актера Театра-Театра. И полноправным действующим лицом становятся песни Александра Вертинского, исполняемые артистом с той же запредельной искренностью, что была свойственна «русскому Пьеро».

Театр-Театр

ул. Ленина, 53

29, 30 декабря в 17.00, 31 декабря в 13.00, 17.00, 2, 3 января в 15.00, 19.00 (16+)

Билеты: 700 - 900 рублей

«Летучий корабль»

Добрый музыкальный спектакль поставлен по одноименному советскому мультфильму. Трубочист Ваня полюбил царевну Забаву, но отец собирается выдать дочку за жадного и властолюбивого Полкана. Чтобы спасти любимую, Ване нужно построить летучий корабль…

Театр-Театр

ул. Ленина, 53

25 декабря в 11.00, 15.00 и 19.00, 26, 27 декабря в 12.00, 15.00 и 18.00, 28 декабря в 12.00, 15.00 и 19.00 (6+)

Билеты: 500-700 рублей

«Щелкунчик»

Фото: Театр оперы и балета

Уже много лет накануне нового года Пермский театр оперы и балета представляет самый новогодний балет - «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. В авторской версии Алексея Мирошниченко действие перенесено в Петербург 1892 года - как раз в то время Чайковский создавал эти волшебные мелодии, и в Мариинском театре состоялась мировая премьера «Щелкунчика».

Накануне Рождества в доме Штальбаумов собрались гости, и советник Дроссельмейер разыгрывает домашний спектакль о принцессе Пирлипат. А ночью дочке хозяев Мари снится чудесный сон про Щелкунчика.

Пермский театр оперы и балета

Ул. Петропавловская, 25а

27, 28, 29, 30 декабря в 19.00, 31 декабря в 12.00. 18.00 (6+)

Билеты: 3000 - 15 000 рублей

«Пиковая дама»

Повесть «Пиковая дама» была написана Пушкиным во время затворничества в Болдино из-за холерного карантина. Писателя привлекла мистическая история графини Натальи Голицыной и тайна трех карт. Спустя много лет, также во времена эпидемии холеры, другой русский гений, Петр Чайковский, сделал эту историю известной на весь мир. И Пушкина, и Чайковского привлекла тема непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Мистика в хоррор-опере театра «У Моста» играет главную роль. Под ее влиянием на сцене разворачиваются невероятные события, участниками которых становятся не только графиня Голицына (та самая Пиковая дама) и военный инженер Герман, но и сам Петр Чайковский и многие другие.

Театр «У Моста»

Ул. Куйбышева, 11

26, 27 декабря в 14.00, 18.00 (16+)

Билеты: 1500 -2000 рублей

«История царя Гороха»

Действие музыкальной сказки разворачивается в сказочном лесу, которым правит Царь Горох. Жизнь там идет своим чередом: плакучая Ивушка опустила ветви над рекой, бодрый Дубок радуется новому дню. Но все меняется, когда появляется Некто в черных очках. В основе пьесы лежит повесть известного советского сказочника Вадима Коростылева, который написал сценарии к популярным советским фильмам «Айболит-66», «Тайна Снежной королевы» и многим другим

ТЮЗ

Ул. Екатерининская, 68

25 декабря в 19.00, 26, 27, 28 декабря в 11.00, 13.30 (0+)

Билеты: 350 - 450 рублей

Концерт

Музыка Рождества

Фото: филармония

Вокальная группа «Акапеллика»из Санкт-Петербурга приглашает на Рождественский концерт, в котором прозвучат мировые хиты разных времен в формате «а сappella» - без сопровождения музыкальных инструментов. Вокалисты исполнят самые известные рождественские песни, а также композиции о любви, в том числе песню из фильма «Телохранитель».

Органный концертный зал

Ул. Ленина, 51Б

16 декабря в 19.00 (6+)

Билеты: 350-750 рублей

Выставка

«Внутри картины»

Кадр из мультфильма

С 11 декабря в Пермской галерее начнет работу интерактивная выставка-путешествие, созданная специально для детей. На выставке не будет привычных «взрослых» аннотаций и буклетов, вся информация адаптирована для детского восприятия. С помощью бесплатной книги-путеводителя с увлекательными короткими рассказами о картинах и яркими, запоминающимися иллюстрациями дети узнают, что такое живопись, что находится в мастерской художника, с помощью каких материалов и инструментов он создает картины, как и почему в разные эпохи развивалась и менялась живопись.

Отдельный зал выставки будет посвящен предметной инсталляции «Внутри картины», которая позволит посетителям оказаться «по ту сторону» рамы и почувствовать себя героем живописного произведения.Также в залах будет демонстрироваться серия мультфильмов «Холст, масло», созданная музейными педагогами Пермской галереи

Пермская художественная галерея

Комсомольский пр., 4

Режим работы: вт, ср, пт, сб – с 10.0 до 19.00, чт – с 12.00 до 21.00, вс с 11.00 до 19.00 (0+)

Билеты: 150 руб., льготные – 40-80 руб., дети до 18 лет бесплатно

Выставка продлится до 28 февраля 2021 года.