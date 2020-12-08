«День за днем учится ходить». Пермские врачи и больничная мама помогли девочке с инвалидностью сделать первые шаги

Сейчас Аня вновь лежит в больнице и день за днем учится ходить. Фото: "Дедморозим".

После нескольких операций девочке-сироте из Перми больничные мамы помогли сделать первые шаги. Очень часто главной поддержкой для детей-сирот, которые болеют становятся чужие люди, готовые прийти на помощь, побыть рядом, поддержать и помочь.

Так, недавно свои первые шаги сделала Аня (имя изменено), которая раньше могла передвигаться только на коляске. У девочки инвалидность, и за последний год ей сделали несколько операций, благодаря которым она потихоньку учится ходить. Все это время Аню поддерживали больничные мамы, которую возможно пригласить благодаря пожертвованиям обычных пермяков.

«Поначалу Ане было непривычно и некомфортно, она отказывалась от попыток сделать первые шаги. Мы поддерживали ее, и вскоре Аня впервые встала и прошлась по палате», - делится больничная мама Людмила Григорьевна.

Сейчас Аня вновь лежит в больнице и день за днем учится ходить. Каждый новый шаг дается ей нелегко, но без нас и чудесных нянь девочке было бы еще труднее.

«Большое детское спасибо, что помогаете лечить сирот заботой! Вам по силам сделать так, чтобы ни один ребенок из детского дома не остался в стационаре один», - говорят сотрудники благотворительного фонда «Дедморозим».

Отправить посильное пожертвование можно на сайте «Дедморозим», и оно превратится в часы заботы о детях-сиротах в больницах.