«Центр лечения боли» расширяет спектр услуг

Фото: «Центр лечения боли»

К огромному сожалению, именно в XXI веке - веке развития науки, увеличилось количество хронических заболеваний. Связано это с малоподвижным образом жизни, с изменением климата, генов. Все это приводит к тому, что появился ряд заболеваний, которые требуют постоянного контроля над общим состоянием человека, его самочувствием и, что важно, контроль за изменениями в крови.

Не удивительно, что сегодня спрос на качественные лабораторные услуги за последние десять лет возрос. Причем сейчас есть из чего выбирать, и люди довольно скрупулезно подходят к выбору места, где они будут сдавать анализы. Именно поэтому на базе «Центра лечения боли» на ул. Островского, 30 принято решение открыть новый современный Пункт приема медицинских анализов лечебно-диагностического центра «Лабдиагностика».

- Преимущественно, конечно, наши пациенты - люди старшего поколения. У многих с возрастом появились проблемы в виде сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы и т.д. Сегодня с открытием пункта приемов анализов у нас появилась возможность контролировать наших пациентов со всех сторон, что-то советовать, и это - здорово, поскольку, если у специалиста клиники возникают какие-то сомнения, он может сразу порекомендовать человеку сдать определенные анализы, что бесспорно ускорит и улучшит качество лечения. Плюс - это может помочь выявить на ранних этапах какие-то серьезные заболевания, - рассказывает специалист «Центра лечения боли» Алина Сухорукова.

Центр предлагает широкий спектр медицинских анализов: от стандартных до уникальных. Для пациентов клиники используются только качественные реактивы. Кроме этого, «Центр лечения боли» серьезно подошел к подбору персонала, а именно медсестер.

- Мы искали не просто сотрудника, искали профессионала. Причем не узконаправленного, а широкого спектра. Она может поставить капельницу, взять кровь из вены, работать с детьми, в принципе, с любыми возрастами, что, конечно, сильно упрощает работу, - отмечает Алина Сухорукова.

Еще одним неоспоримым плюсом как «Центра лечения боли», так и открывшегося на его базе Пункта забора медицинских анализов сети «Лабдиагностика», - это месторасположение. Добраться сюда можно из любого района Перми.

В ближайшей перспективе в «Центре лечения боли» на ул. Островского, 30 появится ЭКГ, озонотерапия, газовые уколы, карбокситерапия, гальванотерапия, лазер. Клиника серьезно задумалась над расширением спектра оказываемых услуг, как узкой направленности, таких, как внутритканевая электростимуляция (ВТЭС), так и, в целом, дополнительных физиотерапевтических процедур.

Напомним, что «Центр лечения боли» - единственная клиника в Пермском крае, имеющая аккредитацию на проведение процедур внутритканевой электростимуляции (ВТЭС), которая активно применяется в ведущих медицинских учреждениях страны: ФГБУ «Центр реабилитации Управления Делами Президента, клинике «Аксис» НИИ нейрохирургии им. Бурденко, Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова, ЦИТО имени Н.Н. Приорова и других клиниках.

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

«Центр лечения боли»

Адрес: г. Пермь, ул. Николая Островского д. 30

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e-mail: nopainrf@mail.ru

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